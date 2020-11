Sería un “suicidio” y “costoso” para México frente a EU no hacer nada en caso Cienfuegos: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Para México no existe un escenario de impunidad en el caso del ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda, pues sería un “suicidio” frente a Estados Unidos, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

“Para México no existe el escenario de impunidad, sería muy costo para México optar por tener una conversación con Estados Unidos, lograr que se desestimen los cargos contra un ex secretario de la Defensa y lograr que retorne a México y no hacer nada, sería un suicido, entonces que se quede allá y no hacer nada”, dijo.

El canciller afirmó que México no defendió a una persona, sino al principio de cooperación entre ambas naciones.

“Lo que está defendiendo México es un principio, la persona, el general Cienfuegos será sujeto a una investigación”, aseguró.

Ebrard Casaubón afirmó que la llegada a México de Cienfuegos Zepeda no significa que concluyó su proceso.

“No quiere decir que ya llegó a México y ya...está sujeto a un proceso de investigación, para eso se recibió la evidencia”, dijo.