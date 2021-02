"Sería un suicidio para todos"; rectora de la UAQ desaprueba un posible regreso a las aulas

QUERÉTARO.- Sería un error garrafal intentar reactivar clases cuando apenas 1 por ciento de la población ha recibido la vacuna, declaró Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), al hablar de lo dicho por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), que busca que los niños regresen a las aulas el 1 de marzo.

García Gasca remarcó que para ella Querétaro se encuentra en el semáforo epidemiológico rojo en salud, mientras que en naranja en materia económica. La UAQ analizará hasta después de las vacaciones si existen condiciones para comenzar una reactivación.

"Para mí este es un escenario B que es rojo, es naranja en lo económico, rojo en salud, todavía tenemos una prevalencia de muertes muy importante, una prevalencia de contagios muy importante. Deberíamos tener en cuenta que si podemos empezar a tener algunas actividades económicas es con todo cuidado y este escenario B tienen tener que ser asumido con mucha responsabilidad… es casi como si estuviéramos en semáforo amarillo y no estamos ni en naranja", alertó García Gasca.

Tener actividades en las aulas resultaría inadecuado porque aún cuando no faltara 99 por ciento de la población por ser inoculada; aún después de recibir la vacuna se deben tener precauciones para evitar contagios. Regresar a clases presenciales "sería un suicidio para todos", obligaría a aumentar la movilidad y, por tanto, llevaría a un incremento en contagios y a volver a cerrar negocios.

Sería un error garrafal ahorita abrir escuelas, no estamos en esas condiciones. Creo que la población debe comprender que la llegada de la vacuna no es mágica y no va a resolver los problemas de un día para al otro, menos si tenemos a 1 por ciento de la población vacunada. Es un error, es muy anticipado".