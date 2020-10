Sergio Mayer quería garantizar recursos para Imcine, pero Morena le da la espalda

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Sergio Mayer Bretón intentó garantizar recursos para Imcine, pero sus compañeros de Morena le dieron la espalda.

Es lamentable porque lo único que estaba pidiendo a través de ese transitorio era tener la garantía de que en el PEF pudiéramos tener esa asignación de recurso al Imcine y que, a través del Imcine los productores y creadores sigan teniendo ese apoyo. Todo el mundo dice que sí va a estar el recurso para apoyo al cine. Por eso les dije que si va a estar, ¿Por qué no aceptan la reserva?, cuestionó.

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, indicó que el siguiente paso será luchar por la inclusión del presupuesto que se destinaba a Fidecine y Foprocine en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) del 2021 para su administración desde el Imcine.

“Pero no se ve por dónde porque de por sí ya el Imcine viene con un recorte. No nos queda más que confiar y, lo digo tal cual, esperar. A lo mejor estamos juzgando con anticipación y tal vez (Hacienda y Presidencia) tienen ya un plan, un diseño, para la reasignación de esos recursos. Y es que realmente el recurso para la cinematografía no es un presupuesto que impacte, porque son 200 ó 300 millones de pesos”, puntualizó.

Presenté ante el Pleno de @Mx_Diputados la propuesta para que los recursos del #FIDECINE se reasignen al @imcine . Lamentablemente no se logró el voto de la mayoría. Seguiré trabajando para garantizar los apoyos a la cinematografía nacional. #Cultura https://t.co/hf0ds9BEhb — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) October 7, 2020

El legislador apuntó que esperará a que tanto Hacienda y el Presidente Andrés Manuel López Obrador hagan una reasignación de recursos.

“No voy a quitar el dedo del renglón hasta que ya se cierre la asignación del presupuesto y también pedirle al Senado que tengan empatía y congruencia, ver si a través de ellos podemos lograr que la extinción de algunos fideicomisos vaya para atrás”, finalizó.