Sergio Aguayo paga fianza para evitar embargo por crítica a Moreira

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Aguayo, académico y articulista de Grupo Reforma, pagó una fianza de 450 mil pesos como garantía para evitar el embargo de sus propiedades luego de que un juez civil de la Ciudad de México autorizara dicha acción.

A través de su cuenta de Twitter, Aguayo compartió que el pago de la fianza "aplacará (por un tiempo al menos) a Humberto Moreira y la que parece ser una red de apoyo en el Poder Judicial de la CDMX".

El articulista también agradeció todas las muestras de solidaridad.

Reforma publicó anteriormente que un juez autorizó embargar propiedades del académico y articulista de Grupo Reforma, Sergio Aguayo Quezada.