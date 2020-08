"Ser pobre no te hace delincuente, pero, si cometes delitos, es probable que vengas de la pobreza": Alejandro Hope

CIDUAD DE MÉXICO.-Luego del video viral de los asaltantes de la combi, en el que uno resultó salvajemente golpeado, en Twitter se abrió un debate sobre la pobreza y la delincuencia.

Muchos decían que el nacer pobre te hacía más propenso a convertirte en delincuente, mientras que otros decían que eso no tenía relación alguna.

El experto en seguridad, Alejandro Hope, en su columna para El Universal titulada: La combi, la pobreza y el delito, ahondó en la premisa.

Según hope, "ser pobre no te hace delincuente, pero, si cometes delitos, es probable que vengas de la pobreza. Ambas cosas son ciertas y no es pecado aceptar que, a veces, el mundo es irremediablemente complicado", dijo.

Asimismo, indicó que "no se puede negar la relación entre exclusión social y actividad delictiva".

Señaló que "no se requiere un complejo instrumental sociológico y estadístico para descubrirla. Basta con revisar las historias de vida de las personas privadas de la libertad. Nuestras prisiones no están pobladas por los hijos del privilegio. Sus moradores son población marginada, golpeada por la deserción escolar, el desempleo y la falta de oportunidades. Hay que ser muy necio o muy ciego para no ver esa realidad".