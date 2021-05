¿Sequía o saqueo? El TikTok que hace pensar sobre el uso de agua en México

CIUDAD DE MÉXICO.-La sequía que ha resentido buena parte del territorio nacional durante este año ha exhibido la vulnerabilidad del País ante la incertidumbre climática y puesto en evidencia la urgencia de transitar hacia otro modelo de gestión de los recursos hídricos, advierte Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital.

En entrevista con el diario Reforma remarca que se requiere estar mejor preparados -los diferentes niveles de Gobierno, la iniciativa privada, la sociedad- para enfrentar escenarios que, previsiblemente, se repetirán.

Tema de la sequía da de qué hablar en redes

El joven usuario de TikTok @bermenpolítica, hizo un video en el que dice que "no es sequía es saqueo".

En la grabación indica:

-Muy bien, señor empresa privada, ¿qué es lo que necesita para colocar su planta en nuestro país en desarrollo y lleno de recursos naturales?

Empresa: -Pues voy a necesitar que me dejes explotar tus mantos acuíferos. Solo serán como un millón 400 mil metros cúbicos de agua al año y, yo sé que eso puede dejar sin agua a algunas comunidades indígenas, pero, la verdad, ese no es mi problema. Tampoco quiero que me cobres impuestos porque no me vas a dejar ser productivo y además ni te los debería de pagar porque voy a estar generando empleos. Tampoco quiero pagar la luz que voy a usar porque sí está algo cara, así que te encargo unos cuantos subsidios por ahí, pero sí te encargo que la energía que le vayas a mandar a mis plantas venga de fuentes limpias y renovables, tú sabes que yo soy súper "ecofriendly" y quiero ser amigable con el medio ambiente. A cambio de esto les daré trabajo a unos 5 mil de tus obreros, pero claro, será con salario mínimo, sino por qué vendría aun país en vías de desarrollo sino es por la mano de obra barata.

-Mmmm, suena razonale.

La grabación tiene más de 21 mil reproducciones y más de 600 comentarios.

¿Quienes consumen más agua?

Las actividades agropecuarias consumen la mayor cantidad de agua dulce, tanto en México como en el mundo. En México, la agricultura y la ganadería consumen el 76.3%. En el mundo, estas actividades consumen en promedio 70%, revela el medio Agua.Org.

Los siguientes grandes consumidores son la industria y la generación de energía. En México consumen 13% del agua dulce; el promedio mundial es de 22%.

El uso doméstico al final: en México corresponde a 10% del agua dulce y en el mundo a un promedio de 8%.

¿Qué industrias consumen más agua?

El agua se utiliza en todas las industrias, independientemente de su finalidad. Ya sea para la construcción de coches, la fabricación de productos alimenticios o la gestión de residuos. Sin embargo, el consumo industrial de agua variará en función de la industria en términos de cantidad y tipo de agua usada.

El portal Fundaciónaquae, enlistó las 6 industrias que más consumen agua:

Las industrias químicas.Representan un 25%, la mayor parte de estas instalaciones disponen de sistemas de recuperación, que permiten la reutilización en proceso del agua depurada. Las industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas. Representan un 17%. Las industrias de bebidas incorporan el agua consumida como parte de su producto final. La producción y transformación de metales. Suponen un 13% de la cantidad de agua que consume la industria. Las instalaciones de fabricación de elementos de acero consumen gran cantidad de agua debido a los sistemas de refrigeración utilizados. Las industrias minerales. Con un 7% consumen agua en el proceso productivo para la generación de aguas de molienda y también por la alimentación de sistemas de refrigeración. Las industrias relativas al consumo de disolventes orgánicos. Las instalaciones de combustión utilizan un 5%. Las industrias de gestión de residuos. Utilizan un 1%, debido a que los vertederos sólo suministran agua en camiones cisterna para uso sanitario, y reutilizan el agua de lluvia recogida en balsas para usos no sanitarios.

Datos sobre el agua

El agua renovable por habitante en México es de 3 mil 692 m3.

por habitante en México es de 3 mil 692 m3. El agua renovable para el 2030 por habitante en México se estima que será de 3 mil 250 m3.

Anualmente México recibe aproximadamente 1,449,471 millones de m3 de agua en forma de precipitación. De esta, se estima que el 72.5% se evapotranspira y regresa a la atmósfera , el 21.2% escurre por ríos o arroyos, y el 6.3% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

recibe aproximadamente 1,449,471 millones de m3 de agua en forma de precipitación. De esta, se estima que el 72.5% , el 21.2% escurre por ríos o arroyos, y el 6.3% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Se estima que al año 2030 en algunas de las regiones hidrológico-administrativas (RHA), el agua renovable per cápita alcanzará niveles cercanos o incluso inferiores a los 1,000 m3/hab/año, lo que se califica como una condición de escasez .

. En México existen 653 acuíferos.

Al 31 de diciembre de 2015 se reportan 105 acuíferos sobreexplotados y 32 con presencia de suelos salinos y agua salobre y 18 con intrusión salina.

y agua salobre y 18 con intrusión salina. Los ríos y arroyos del país constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud. Entre estos destacan 51 ríos principales por los que fluye el 87% del escurrimiento superficial total del país y cuyas cuencas ocupan el 65% de la supericie territorial continental del país.

En México se extraen del ambiente 228,721 hm3 de agua, de este volumen el 83.5% corresponde a aprovechamientos superficiales, 14.6% a aprovechamientos subterráneos y 1.9% es de origen pluvial.

Tomando en cuenta los flujos de salida ( exportaciones ) y de entrada (importaciones) de agua con los países vecinos, México cuenta anualmente con 446,777 millones de m3 de agua dulce renovable.

) y de entrada (importaciones) de agua con los países vecinos, México cuenta anualmente con 446,777 millones de m3 de agua dulce renovable. México comparte ocho cuencas con los países vecinos: tres con los Estados Unidos de América ( Bravo, Colorado y Tijuana ), cuatro con Guatemala ( Grijalva-Usumacinta, Suchiate, Coatán y Candelaria ) y una con Belice y Guatemala (Río Hondo).

), cuatro con Guatemala ( ) y una con Belice y Guatemala (Río Hondo). Superficie del territorio de México compuesta por humedales (deltas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, pantanos, turberas, oasis, cenotes, marismas, esteros, manantiales, manglares, tulares, rías y charcas) equivale a 10 millones de hectáreas.

Del 2010 al 2015, 91,600 hectáreas de bosques cambiaron anualmente a otro uso de suelo en México.

Datos extra

Según el portal Expansión, fabricar un traje de caballero de mezcla de fibra requiere 5 mil 550 litros de agua (cantidad que llenaría más de 5 bañeras de un metro cúbico, donde entran mil litros), frente a los 4 mil 400 litros de unos zapatos o unas zapatillas de deporte.

El portal Freshwaterwatch, afirma que para producir una botella de plástico de un litro (de las usadas para refrescos) se requieren tres litros de agua.

Sequía en México

La sequía de severa a extrema se extendió en regiones del Noroeste, Pacífico Norte, Occidente, Centro y Sur del territorio nacional, de acuerdo con el Monitor de Sequía en México publicada el pasado 3 de mayo por parte de la Comisión Nacional del Agua.

Las entidades con mayor proporción de su superficie con sequía extrema y excepcional son Sonora, con 46.9%; Durango, con 46.7; Sinaloa, con 35; Zacatecas, con 34.3, y Michoacán, con 33.1.

Los municipios con condiciones de sequía extraordinaria suman 23, de los cuales 15 corresponden a Sonora, 5 a Chihuahua y 3 a Tamaulipas.