Separan a policías involucrados en muerte de mujer en Tulum

TULUM.- El gobierno municipal de Tulum anunció que procedió a separar del cargo a los elementos involucrados en la muerte de una mujer durante la atención a un reporte por alteración del orden público, revela el medio local Palco Noticias.

El presidente municipal, Víctor Mas Tah, también dio a conocer que, sin precisar el número, los elementos de la policía fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente.

La alcaldía de Tulum informó que bajo el esquema de “cero tolerancia y mano dura” en contra de prácticas indebidas, se tomó esa determinación, que los policías involucrados no tendrán asignación de servicio ni podrán tener contacto con la ciudadanía en tanto se esclarezca la investigación en curso.

“Como autoridad municipal nos sumamos al llamado de la sociedad civil, colectivos y asociaciones, no permitiremos estas situaciones en Tulum, es inaceptable. Es mi prioridad de que se llegue a las últimas consecuencias”, se aseveró.

“En el Ayuntamiento de Tulum se refrendó el compromiso de continuar actuando en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno dentro del marco legal y pleno respeto a los derechos humanos, para fortalecer la seguridad y el bienestar de los tulumnenses”, concluyó.

"No murió, la mataron"

Luego de la difusión de un video en el que se ve a una mujer que muere mientras es sometida por cuatro policías de Tulum, en redes sociales señalaron que "no murió, la mataron".

En su cuenta de Twitter, la productora y supervisora musical, Lynn Fainchtein, señaló que los policías mataron a la mujer durante su detención.

Una usuaria señaló que "algo que no entendemos cuando leemos una noticia cómo esta, es que los medios no son jueces y no deben emitir un veredicto y tampoco deben calificar de... Solo informar".

Otros usuarios coincidieron en que la mujer fue asesinada al ser sometida por los policías.

VIDEO | MATAN POLICÍAS DE TULUM A UNA MUJER: Escándalo por un claro caso de brutalidad policiaca de agentes municipales https://t.co/b6owWNuuhm pic.twitter.com/tbIvwbF6c4 — Noticaribe (@Noticaribe) March 28, 2021

La Fiscalía General de Quintana Roo informó que inició una carpeta de investigación relacionada con la muerte de la mujer ocurrida la tarde de ayer.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los cuatro oficiales, al pie de una patrulla, rodeando a la víctima, esposada, sometida en el piso por uno de los policías quien se encuentra arrodillado sobre su espalda.

A la mujer se le escucha gritar y quejarse, mientras otro agente sugiere llamar a una camioneta y subirla; sin embargo, en otro video ya se ve a la víctima inmóvil, mientras que el agente que se encontraba sobre ella está de pie y la observa junto con los otros tres.

"Ya no se mueve", se escucha a decir a la gente que observaba cómo los agentes movían el cuerpo y terminan subiéndolo a otra patrulla.

Dicha acción ameritó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO), por probable uso excesivo de la fuerza.