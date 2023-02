Señora que insultó a AMLO acusa que le mintió "me dijo amiga y no me recibe en su Palacio"

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen, señora que insultó al presidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció en otra Marcha del INE luego de que se viralizara en la anterior por llamar “indio y naco” al mandatario.

Carmen menciona que la recuerdan como “la señora patarrajada” y acumuló dos millones de seguidores luego de la Marcha a favor del Instituto Nacional Electoral en noviembre de 2022.

Durante la marcha del INE, la señora mostró una cartulina con sus datos personales como nombre y número de teléfono que dijo no haber mostrado anteriormente por miedo.

No di mis datos, por miedo, ahora los doy", expresó.

Carmen aseguró que primero estaba muy enojada con el presidente, pero ahora también lo está con el gobierno. Acusó a AMLO de haberle mentido durante las mañanera del 13 y 14 de noviembre por llamarla "amiga y no recibirla en su Palacio.

Me mintió (AMLO) en su mañanera del 13 y 14 de noviembre. Dijiste que era tu amiga, es la hora en que te escrito y no me recibes en tu Palacio", declaró la señora que afirma haberse comunicado con él por varios medios.