Señora llama indio y naco a AMLO en la marcha contra reforma del INE

CIUDAD DE MÉXICO.-Una mujer insultó al presidente Andrés Manuel López Obrador con comentarios racistas y clasistas en la marcha en contra de la reforma del Instituto Nacional Electoral (INE).

Hay que hacer ruido compañeros, es nuestra descendencia la que está en juego… Indio de Macuspana… tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo”, gritó la señora en un video que se viralizó en las redes sociales mientras otras personas le aplaudían.

Mucho racismo y clasismo...

En la marcha en defensa por el #INE

La verdad que vergüenza. pic.twitter.com/TVK5cmksyE— Miri López (@miriGnzL) November 13, 2022

AMLO llamó rateros, clasistas e hipócritas a los que marcharían contra la reforma al INE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los organizadores de la marcha contra la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes calificó de hipócritas, clasistas y rateros, y pidió a sus simpatizantes no asistir a la manifestación para no caer en provocaciones.

“Cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros si está molesto, porque ya no se le dan los 5 millones de pesos de pensión y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie y lo mismo el caso de Calderón y todos”.

“Pero ya la gente sabe de qué se trata, sólo que no mientan, porque son muy hipócritas, hablan de que se va a destruir al INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, que va a haber reelección, que no se dejen engañar“.

“La gente que vaya que sepa que es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos aunque vayan a misa los domingos no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, clasistas, muy hipócritas, o sea que lo sepan, que se sepa bien”, señaló en su conferencia matutina.