Ex panista señalado de financiar a Frenaaa y manifestarse contra AMLO, va con Morena en SLP

SAN LUIS POTOSÍ.-Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena anunció que Xavier Nava Palacios participará en el proceso interno de Morena para contender por la alcaldía de San Luis Potosí.

"Este tipo de sumas nos generan una gran satisfacción porque Morena es un partido-movimiento abierto a traer siempre a los mejores liderazgos, a las mejores causas. Es un movimiento muy grande, el que agrupa a la mayoría de los mexicanos que queremos un país sin corrupción, un gobierno sin excesos, sin privilegios que el presupuesto público se utilice en quien más lo necesita", indicó el presidente de Morena.

Agregó que Xavier Nava ha sido un referente de buen gobierno y honestidad en San Luis Potosí y que comparte los valores de Morena de no mentir, no robar, no traicionar y regenerar la vida pública del país.

"Bienvenido Xavier a Morena a este proceso interno por la capital de san Luis Potosí queremos que te reelijas que sigas con ese buen gobierno y en este 2021 nos ayudes a que llegue la transformación a San Luis Potosí, así que bienvenido", apuntó Delgado Carrillo.

En tanto Xavier Nava apreció que le hayan abierto las puertas de Morena e indicó "agradezco la presencia de mi familia y después de un amplio proceso de reflexión y de diálogo y tomando en consideración las actuales circunstancias que enfrentamos en nuestra entidad, hemos decidido acudir a la contienda de Morena para contender por la precandidatura a la presidencia municipal de San Luis Potosí capital", puntualizó Nava Palacios.

Señaló que Morena es un espacio que busca ayudar a construir un mejor estado y un mejor país, que tiene valores de honestidad, la dignidad y el trabajo para los que menos tienen.

El momento político que vivimos en San Luis Potosí exige definiciones claras frente a intentos que pretenden, nuevamente, volver a la corrupción una forma de gobierno a grupos que pretenden no se den las ideas y la libertad sino el dinero y la amenaza sean los que rijan este proceso", precisó.

Agregó que no se va a permitir que esto ocurra y que pretenden engañar al pueblo potosino, "vamos enfrentar con lo hemos hecho antes y los vamos a derrotar nuevamente vayan por donde vayan compitan por dónde compitan".

Estamos muy contentos de que @navaslp haya decidido participar en el proceso interno de #Morena para la Alcadía de San Luis Potosí. Bienvenido Xavier, queremos que hagas equipo para impulsar la transformación. pic.twitter.com/xB1uG84b9p — Mario Delgado (@mario_delgado) February 14, 2021

Nava Palacios, señaló que va a trabajar por el pueblo poniendo corazón y manos para hacer una sociedad más justa.

Cabe recordar que Xavier Nava, hasta hace poco era miembro del Partido de Acción Nacional (PAN), he impugnó ante su partido el haber perdido la contienda interna para ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí en contra de Octavio Pedroza Gaitán.

Xavier Nava @navaslp participó en un evento de protesta contra AMLO en Palacio Nacional, organizó eventos en su contra y ahora se suma a Morena para buscar la reelección como alcalde de San Luis Potosí porque en el PAN no le dieron candidatura a gobernador... no hay congruencia. pic.twitter.com/SC8eCubvXs — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) February 14, 2021

Nava también fue señalado de financiar al Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa) y de participar en protestas contra el presidente López Obrador.

En un adio difundido en redes lo acusan de ofrecer vales de gasolina para participar en marchas contra AMLO.