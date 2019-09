Senadores preparaban campaña mediática por falta de medicamentos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que senadores preparaban una campaña mediática en hospitales que atienden a niños con cáncer para exhibir la falta de medicamentos.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional el mandatario precisó que la falta de medicamentos para tratar el cáncer se debió a que la compañía proveedora no fabricó las medicinas y dejó de surtir al gobierno federal.

Me decían en el reporte, en la carta, de que ya estaban pidiendo, creo que senadores, ir a visitar el hospital infantil y los hospitales para constatar que no había la medicina para los niños de cáncer. Y sí, no iba a haber porque no nos estaban abasteciendo de medicamentos”, dijo sin precisar el partido o partidos a los que pertenecen.

López Obrador explicó que la inexistencia de las medicinas fue por falta de abasto de la empresa “preponderante” proveedora.

“No quiero yo adelantar vísperas, pero por falta de abasto, descuido o de manera intencional no se tenía los medicamentos y se tomó la decisión de comprarlos afuera. Me informaron que era un asunto delicado y que incluso ya venía hasta la amenaza de que se iba a desatar una campaña en medios”, informó.

El mandatario narró que citó con urgencia a una reunión a los secretarios de su gabinete para pedirles que se implementara un programa para comprar los medicamentos donde fuera, porque “era urgente y que lo teníamos que hacer entre todos y prepararnos para que no volviera a suceder, que no tuviésemos emergencias, que no dependiéramos de un solo abastecedor, sino que tuviésemos opciones”.

La compañía, dijo, simplemente no produjo el medicamento para tratar el cáncer, pues “aunque parezca increíble, es una medicina, según me explican, para tratar el cáncer, que contrario a lo que podría pensarse, no cuesta mucho”.



El sábado se dio a conocer que el gobierno de México importó desde Francia el medicamento metotrexato. La compra se hizo al laboratorio Mylan.



En total se compraron 38 mil 200 unidades que cubrirán los requerimientos de todo el sector salud por lo que resta del año.



El jefe del Ejecutivo precisó que, de ser necesario y presentarse una situación similar, se volverán a comprar medicamentos a laboratorios extranjeros.