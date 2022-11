Senadora del PAN asegura que presentará denuncia por desvío de recursos para marcha de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Kenia López Rabadán, militante del PAN, dio a conocer que presentará una denuncia formal ante las autoridades electorales, por un presunto desvío de recursos públicos con fines electorales que habrían utilizados para solventar gastos para la marcha encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

La vicecoordinadora de la bancada de del PAN en el Senado aseguró que el domingo pasado se atestiguó "desvío ominoso" de recursos para cumplir lo que calificó como terquedades del presidente.

Remarcó que después de una movilización clara y ciudadana el pasado 13 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador “hizo todo lo necesario para demostrar algo que evidentemente no es real. Se organizó su propio mitin en la Ciudad de México. El primer mandatario de este país, como no acepta la oposición y no aceptó la marcha rosa en defensa del INE, pues el señor se organizó su propio mitin”.

Señaló que en la marcha convocada por el presidente se entregaron apoyos ilegales, se trajo gente de todo el país, “incluso se pagaron vuelos y hospedaje y se obligó a las personas a ir en contra de su voluntad a marchar, todo para cumplir un capricho basado en la egolatría de López Obrador”.

Servidores públicos hicieron el "trabajo sucio"

Kenia López Rabadán adelantó que a más tardar este miércoles presentará ante las autoridades electorales una denuncia por este “terrible” desvío de recursos públicos con fines electorales, que no se debe permitir en un Estado de derecho.

Por ello informo que presentaré una denuncia ante la autoridad electoral por desvío de recursos públicos con fines electorales, por este uso y abuso de camiones, metrobuses, autos oficiales, amenazas y acarreo. (…) Vamos a presentarla ante dos instancias, ante el INE y ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque hubo uso de recursos públicos federales y uso de recursos públicos en la Ciudad de México”, apuntó.

La senadora de Acción Nacional afirmó que los servidores públicos federales, estatales y municipales de Morena le hicieron el trabajo sucio a López Obrador, acarreando a la gente “para medio llenar el Zócalo”.