Senador de EU Bob Menéndez que criticó a AMLO, es acusado de aceptar sobornos

NUEVA JERSEY, Estados Unidos.- Robert Menéndez, recordado por criticar a AMLO por la estrategia “abrazos, no balazos”, fue acusado junto a su esposa de aceptar sobornos como dinero, lingotes de oro y un automóvil de lujo a cambio de favores políticos.

Hasta ahora, el senador ha rechazado los pedidos de dimisión de sus compañeros demócratas.

Cuando se presenten todos los hechos, no sólo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador principal de Nueva Jersey", dijo Menéndez, desafiante, en una conferencia de prensa el lunes.

Fue su primera aparición pública desde que fue acusado el viernes.

Hablando en Union City, Nueva Jersey, añadió: Aquellos que se apresuraron a emitir un juicio, lo han hecho basándose en un conjunto limitado de hechos elaborados por la fiscalía para ser lo más lascivos posible".

Anteriormente el senador demócrata Bob Menéndez criticó la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que va por la “dirección equivocada”.

Entrevistado por el programa “Meet the Press” de la cadena MSNBC, el senador indicó que el gobierno México también posee una estrategia errónea en cuanto a la democracia y que Estados Unidos puede ayudarlo.

El presidente López Obrador cuando habló de besos (abrazos) y no balazos, eso no funciona muy bien, son los cárteles los que manejan las comunidades fronterizas, no el gobierno de México”, mencionó.