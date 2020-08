Senador Samuel García acepta tener mala costumbre machista tras regañar a esposa por "enseñar pierna"

MONTERREY, NL.-El senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León, Samuel García, aseguró que ya se disculpó con su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

Tras hacerse viral un video en el que García regaña a su esposa por "enseñar pierna" y le dice: "me casé contigo para mí, no para que andes enseñando", lo cual le ha generado numerosas críticas por sus comentarios machistas, el senador dijo que fue una "broma machista".

"Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar", escribió en su cuenta de Twitter.

Su mensaje fue en respuesta a una crítica que en la misma red social le escribió Jorge Álvarez Máynez, secretario general de acuerdos de Movimiento Ciudadano.

"Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el ‘humor’ y la presunta ligereza con la que las repetimos.

"Este es el momento para entenderlo, tomarlo en serio y rectificar, @samuel_garcias. No hay margen para la incongruencia", escribió Álvarez Máynez.

La plataforma "Mujeres+Mujeres" que diseñó el mecanismo "machitómetro", para medir y exhibir el machismo de personajes públicos, otorgó cinco "machitos" (la máxima calificación), al senador Samuel García Sepúlveda.

El pasado seis de noviembre García Sepúlveda se ganó tres "machitos", por señalar que una diputada de MC en el Congreso de Nuevo León (Tabita Ortiz), "se me salió del corral", debido a que votó en sentido contrario al resto de la bancada local.

Ante el nuevo incidente, Mujeres+Mujeres, expuso que, preocupado de que su esposa no "ande enseñando" durante una transmisión en vivo en redes sociales, "el que terminó enseñando su machismo fue el senador de Nuevo León".

Mujeres+Mujeres señaló que "con su comportamiento, García exhibe que pretende controlar las acciones y el cuerpo de su esposa, lo cual es una actitud machista fundamentada y promovida durante siglos por una cultura de dominación del hombre sobre la mujer".

Además, al decir que él se casó con ella "para él", García Sepúlveda "demuestra que cree que su matrimonio con Rodríguez lo ha hecho dueño exclusivo de su cuerpo y que tiene derecho de decidir sobre el mismo".

En otra parte del video, en referencia a los cuidados que García ha dado a Rodríguez por estar enferma de Covid-19, el emecista le advierte a ella que tales atenciones "son excepcionales y que le generan un costo alto, al señalarle: te voy a aconsejar que aproveches porque este chalán no dura más de siete días, eh, llevo dos y ya estoy a punto de tronar", lo cual es "claro ejemplo del pensamiento machista que suele validar como normal que la mujer atienda al hombre, pero no el caso opuesto".

García también agrede a su pareja con un comentario en el que afirma que de haber sabido antes de casarse que ella se contagiaría de Covid-19, hubiera corrido, además de que le dijo que "está salada" y sugirió que su suerte "invicta" e "imparable" se había visto afectada por casarse con ella, expuso Mujeres+Mujeres.

"Resulta preocupante, y habla de una falta de reflexión auténtica, el que el legislador llame a estos comentarios agresivos contra su propia esposa simples bromas" y agregó que este tipo de comportamientos son violencia.

Recalcó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia psicológica como: "cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio".

Por lo anterior, concluyó Mujeres+Mujeres, el senador García Sepúlveda con sus comentarios, ejerce este tipo de violencia hacia Rodríguez, y normalizar estos comportamientos es grave, ya que más de la mitad de las mujeres en Nuevo León y en México han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida, y más de una tercera parte, han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas.