Senado extingue el Instituto Nacional del Emprendedor

El Senado de la República aprobó reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en las que se suprime la mención al Instituto Nacional del Emprendedor (Inaem). El decreto que extingue el instituto creado en 2013, aprobado con 57 votos a favor y 44 en contra, fue turnado al Ejecutivo para su puesta en vigor, que significa la extinción de esa institución, desde la cual se brindaba asesoría a jóvenes emprendores con proyectos específicos. El Instituto Nacional del Emprendedor ha brindado recursos a 4.4 millones de personas, y con ese recurso han emprendido 92 mil proyectos productivos. En un largo debate, la oposición expresó su inconformidad con cambios contrarios a los pueblos mágicos, a las estancias infantiles, al programa Prospera, al Consejo de Promoción Turística de México, el Fondo Minero, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, a lo que se suma la extinción del Inaem. El senador Rubén Rocha Moya (Morena) negó que suprimir el Inaem implique cancelar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman un sector estratégico. Planteó que "tenemos que destruir lo que no servía, el instrumento con que se ha golpeado al pueblo", aseveró, y de esa destrucción es la desaparición del Inaem. "Vivimos una inflexión, un cambio de régimen basado en principios y valores de combate a la corrupción, que rechaza casos de administración paralela y más costosa". El instituto que se extingue, dijo, tiene la mitad de los proyectos abiertos, sin gastos comprobados por once mil millones de pesos. Además se adolece de intermediarismo, que hace más caros los programas de gobierno. Juan José Jiménez Yáñez (Morena) dijo que en una Unidad en el organigrama de la Secretaría de Economía se apoyará a los emprendedores con microcréditos a los pequeños empresarios. Aseguró que "habrá mejoría económica en las zonas más marginadas". El senador Miguel Ángel Mancera (PRD) dijo que acabar con este instituto no es la vía para generar riqueza, y el hecho es que "estamos acabando con el emprendedurismo, su innovación y creativida, y que en México está en pañales". Indira Kempis (MC) dijo a la bancada de Morena que si en el caso de los emprendedores hay desviaciones de recursos, que se denuncien los hechos y vayan a la cárcel quienes hayan violado la ley. Pero dijo que "el emprendimiento social para proyectos sustentables merece el apoyo institucional, con cursos de capacitación y capital semilla". Ismael García Sepúlveda (MC) subrayó la contradicción del Senado que este miércoles aprobó el T-MEC que tiene un capítulo de fomento a las pequeñas y medianas empresas, y al día siguiente extingue el Inaem. El legislador de Movimiento Ciudadano recordó la visita al Senado, este martes 18, del Premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, quien en una conferencia magistral "dijo que los humanos no nacemos para ser empleados, sino para realizarnos". Acusó que "este Senado (con esa aprobación muestra que) no quiere a los jóvenes, ni ayuda a las mujeres, aun cuando muchas senadoras "aquí se han desgarrado las vestiduras", y hoy quieren echar abajo el Inaem sin plantear una alternativa. Sostuvo que "el empoderamiento de Pymes se traduce en inversión y producción". En el Senado, "Yunus dijo que para salir de pobres hay que inyectarle al emprendedurismo", señaló García Sepúlveda. Alejandra Reyunoso Sánchez (PAN) lamentó que el Congreso legisle "los deseos del Presidente", quien declaró que quería desaparecer el Instituto Nacional del Emprendedor. Ernesto Pérez Astorga (Morena) dijo que el Inaem "cierra por ineficiencia y mucha intermediación, en tanto que Juan Manuel Fócil Pérez (PRD) afirmó que no es alternativa al instituto que desaparece el Programa Sembrando Futuro, que ya se desvirtuó. Subrayó que es preferible alentar emprendedores que becarios.. | GH