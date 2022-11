Senado analiza reforma para descanso obligatorio de choferes en carreteras

MÉXICO.- En el Senado de la República se encuentran analizando una reforma que pretende revertir las altas cifras de accidentes y muertes en las carreteras federales y autopistas del país, a través del establecimiento de horarios de descanso obligatorio para los choferes.

Según un informe de la Guardia Nacional (GN), en el 2020 hubo un total de 3,446 accidentes de tránsito, donde el autotransporte federal y privado se vio involucrado.



El senador por Morena, Elí César Cervantes, dijo que la reforma busca reducir los accidentes viales provocados por autotransporte federal y propuso modificar dos leyes para establecer con claridad el descanso obligado de los conductores conforme a lo establecido en las Normas Oficiales.

Los accidentes en carreteras de jurisdicción federal ha ido en aumento y una de sus principales causas se origina por los excesivos tiempos de conducción que se ven obligados a cumplir los conductores del servicio de auto transporte federal, son miles de kilómetros sin parar que por la fatiga ocasionan accidentes que en algunas ocasiones terminan con la vida de personas porque no identifican situaciones de riesgo o no tienen los mismos reflejos para evitar el peligro. No debemos permitir que estos acontecimientos sigan ocurriendo", destacó.