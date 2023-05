Seminarios en Japón enseñan a sonreír tras la pandemia de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia de Covid-19 ha dejado secuelas emocionales en la población mundial. Muchas personas se acostumbraron a usar cubrebocas y ahora, con la relajación de las medidas, se sienten incómodas sin ellos. En Japón, la situación ha llevado a florecer los “seminarios sobre la práctica de la sonrisa”, según reporta el Japan Times. Las personas pagan a expertos para que les enseñen a sonreír de nuevo, ya que, después de tres años de usar mascarilla, algunos han olvidado cómo hacerlo.

Destacan temor de japoneses de ser vistos o verse a sí mismos en el espejo:

Para muchos jóvenes, no se trata solo de aprender a sonreír, sino de perder el miedo a mostrar sus rostros después de estar tres años ocultándose tras la mascarilla. Algunos temen lo que ven ante el espejo, como más arrugas o manchas debido al estrés y el temor a contagiarse. Miho Kitano, entrenadora de sonrisas, afirma que su negocio, Smile Facial Muscle Association, ha visto un aumento en la demanda de personas que buscan recuperar su alegría anterior y expresarla en público.

Tras restricción por Covid el costo ha sido alto por menos interacción:

Como parte del entrenamiento, Kitano deja a sus alumnos ejercicios para ayudarles a sonreír, como morder popotes para elevar los músculos de las mejillas y mostrar los dientes. Japón mantuvo a raya al Covid-19 gracias a su estricta política de uso de cubrebocas y otras medidas, pero el costo ha sido alto: menos sociabilización, menos interacciones… y menos sonrisas. El gobierno puso fin a las restricciones sobre el uso obligatorio de cubrebocas en marzo pasado y declaró el fin de las restricciones restantes recientemente.

Celebran logro por lograr que vuelvan a sonreír cuatro mil japoneses:

Aun así, muchos japoneses prefieren seguir usando cubrebocas al aire libre o en aglomeraciones por precaución, mientras otros lo hacen porque se sienten incómodos sin ellos. Keiko Kawano, de la asociación Smile Education Trainer, dice que si bien los japoneses no estaban acostumbrados a mostrar los dientes al sonreír, durante la pandemia la sensación era que no quedaban más sonrisas. Hoy, la asociación se congratula de haber enseñado a 4 mil japoneses a volver a sonreír.

Mainichi Shumbun, un centro que también brinda talleres a los adultos mayores para que aprendan a sonreír de nuevo, tenía seminarios en línea desde antes de que se relajaran las medidas, pero entre febrero y abril de este año la cifra de personas que decidieron tomar alguno de sus cursos "creció 4.5 veces" en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Asistente de seminarios recordó lo importante del significado de sonreír:

Akiko Takizawa, de 79 años, asistió a uno de esos seminarios. "No tuve la oportunidad de ver a la gente durante la crisis del coronavirus y no mostré mi sonrisa a los demás", dijo en declaraciones que citó el diario The Independent. Hoy, en cambio, logró recordar. Recordar "lo importantes que pueden ser las sonrisas".

