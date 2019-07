Semefos estatales están saturados por cadáveres

CIUDAD DE MÉXICO.- Las decenas de miles de homicidios ocurridos en México durante los últimos años debido al incremento de la violencia han provocado que los Servicios Médicos Forenses (Semefos) y Servicios Periciales del País estén saturados.



Según un diagnóstico realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación esta acumulación de trabajo, que se disparó hace 12 años, ocasionó que las autoridades estatales realizaran prácticas como la inhumación en fosas comunes sin practicarle a los cuerpos los exámenes requeridos.



El reporte oficial señala que, en al menos 37 mil 443 cadáveres que fueron procesados entre 2006 y 2017, no hay claridad de que se les haya practicado la necropsia de ley, de acuerdo con sus certificados de defunción.

Pero no sólo eso, sino que, en algunas entidades como el Estado de México, los procedimientos son tan irregulares que pierden lo que llaman la "trazabilidad" de los cuerpos que fueron inhumados en fosas comunes, por lo que cuando se ha querido corroborar la identidad de uno en particular las autoridades han tenido que admitir internamente que desconocen su ubicación.En contraste, el Semefo de Chihuahua tiene perfectamente sistematizado el destino de cada cadáver, por lo que han podido entregar los restos a sus familiares en cuestión de semanas.Funcionarios que participaron en la elaboración del diagnóstico, narraron que algunos Semefos no cuentan con agua potable, otros no tenían energía eléctrica, o empleaban instrumentos de una carnicería ante la falta del equipo adecuado."Se habla de que hay 26 mil cuerpos sin identificar, pero son muchos más, no podemos saber con exactitud cuántos, pero sí son muchos más", comentó en anonimato un funcionario, por no tener autorización para hablar al respecto.En México existen 263 anfiteatros con capacidad para almacenar a 5 mil 171 cadáveres, sin embargo, tan sólo en los tres días en que se hizo el estudio, del 29 al 31 de marzo pasados, la Subsecretaría detectó que en los Semefos había 8 mil 116 cuerpos, es decir, casi 3 mil cuerpos acumulados de manera inadecuada.

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y quien también participó en la elaboración del informe forense, planteó en entrevista que muchos de los problemas en la materia no son sólo por falta de presupuesto, sino también por vacíos legales."Hay lugares donde las funerarias son quienes asumen, no los servicios médicos forenses, entonces imagínate (lo que pasa) en cadena de custodia, cuando está asumiendo una funeraria el levantamiento de un cuerpo", comentó, y aunque no lo mencionó se sabe que eso ocurre en Sinaloa.La comisionada también destacó que a pesar de que en el País hay cerca de 5 mil 900 especialistas forenses, alrededor del 30 por ciento son criminalistas, mientras que hay un déficit de atropólogos y arqueólogos forenses, que apenas suman alrededor de 60 en todo el País."Eso tiene una consecuencia al intervenir una fosa clandestina, porque son quienes tienen la expertiz para hacer una intervención de la mejor manera en estos lugares", refirió.Lo que el diagnóstico no logró identificar es si la falta de estos especialistas se debe a que las universidades no los generan o si más bien es porque las plazas no son atractivas profesionalmente.Quintana narró que al realizar el diagnóstico platicó con los directores de algunos Semefos estatales, quienes le contaron que hace 10 años en sus instalaciones sólo tenían 8 cadáveres, pero ahora están colapsados.Dentro de la propuesta del Gobierno federal para atender la actual crisis forense se encuentra la construcción de 15 cementerios forenses, los cuales, según detalló la Comisionada, tendrían capacidades de entre 500 y 900 cuerpos, y servirían para cubrir las necesidades de la mitad del País.