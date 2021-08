Semáforo Covid se mantiene en naranja en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-La Ciudad de México seguirá en semáforo epidemiológico de Covid en naranja.

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, dio a conocer que la Zona Metropolitana del Valle de México registra 4 mil 671 hospitalizados por Covid-19 y aseguró que va bajando la velocidad de crecimiento.

Tenemos más hospitalizados, es claro que han subido los casos", dijo Clark y señaló que para pasar a rojo se tendrían que revisar los indicadores.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, afirmó que han subido las hospitalizaciones en la Ciudad, pero con menor intensidad.

Sheinbaum precisó que "aún no nos llega la información, pero consideramos que aún estamos en naranja".

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, dijo que es importante el regreso a clases y se considera actividad esencial. Consideró que esta tercera ola no es ni remotamente parecida a las dos anteriores.

Estamos totalmente de acuerdo en que se debe regresar a clases, expuso por su lado Sheinbaum.

El perfil de las personas que están siendo hospitalizadas en Ciudad de México son los graves, que incluyen adultos mayores no vacunados; y los no graves que no requieren ventilación, que son jóvenes, indicó la secretaria de Salud capitalina.

Rechazan restricciones si se pasa a rojo

En caso de que se decida regresar a semáforo rojo, la jefa de Gobierno rechazó restricciones. Hoy estamos en una situación distinta porque tenemos vacunas, refirió.

Fotografía cedida hoy por el Gobierno de la Ciudad de México de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en la capital mexicana. EFE/Gobierno de la Ciudad de México

La variante Delta ya es la dominante en la Ciudad de México, con 90%, dijo López Arellano. De cada 100 casos positivos, hay 90 con variante Delta, precisó.

De acuerdo con el último reporte de la situación de la pandemia en la Ciudad de México, hay 804 mil 298 casos confirmados acumulados, 37 mil 914 casos confirmados activos estimados y 46 mil 127.

