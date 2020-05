Seis estados no regresarán a clases el 1 de junio; contradicen a la SEP

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta este martes, seis estados han anunciado que no retomarán las clases presenciales a comienzos de julio, como lo ha indicado la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que consideran que para ese momento continuará presente el riesgo de contraer Covid-19.

Además, los gobernadores de dichas entidades señalan que los planteles educativos no cuentan con la capacidad requerida para mantener las medidas sanitarias del alumnado.

Los estados son: Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

Baja California Sur

El mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davids, informó la cancelación de clases presenciales a nivel educación básica y media superior, y se está a la espera que se anuncie que pasará con nivel superior.

No obstante, mediante su cuenta de la plataforma de Twitter, Mendoza Davis enfatizo que la medida no signigica que el calendario escolar se suspenda, ya que en conjunto con el Comité Estatal de Seguridad en Salud se está analizando opciones para finalizarlo.

El ciclo escolar en #BCS no se cancela. No se perderá el año escolar. Trabajamos en alternativas para concluirlo.



La suspensión de actividades abarca educación básica y media superior.



La superior queda pendiente de determinarse de acuerdo al desarrollo de la pandemia. — cmendozadavis (@cmendozadavis) May 12, 2020

Coahuila

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, declaró que se opone a que los alumnos reanuden clases de forma presencial, con el propósito de concluir el programa de estudios.

El gobernador sustentó su determinación en el hecho de que la reactivación económica se efectuará en la misma fecha.

Aseguró "No estoy de acuerdo en el regreso a clases, nosotros creemos, así nos los indican nuestros propios estudios, que si vamos a tratar de reactivar la economía, las clases deben terminar en línea”.

Agregó que su administración buscará cómo recuperar las clases faltantes o de subsanar el caso de los estudiantes que no han recibido educación a distancia por diversos factores.

Jalisco

Enrique Alfaro Ramírez, mandatario jalisciense, fue uno de los primeros en prescindir del retorno a clases, luego de reunirse con su gabinete de Salud.

Indicó que el actual plan de estudios se finalizará de forma virtual, ya que considera que no existen los requerimientos para un reinicio seguro de los educandos.

Alfaro Ramírez dijo que en el marco de la contingencia sanitaria “sería un grave error”. Agregó "Cuando menos en Jalisco, es una decisión que hemos tomado y que vamos a defender”.

Michoacán

Silvano Aureoles Conejo, mandatario de Michoacán anunció que no se retomarán las clases presenciales hasta que se cuenten con las condiciones sanitarias indispensables para el alumnado.

El gobernador, mediante un anuncio transmitido en la televisión local, señaló que la determinación está basa en que en las siguientes semanas se estiman más casos positivos de Covid-19. Hasta el momento el estado registra 598 contagios y 70 decesos por la enfermedad.

Indicó:

No expondremos a un regreso a clases riesgoso e innecesario a las niñas y niños, y a sus familias […] Vamos a evaluar con mucho cuidado, con todo el tiempo que sea necesario en los próximos días”.

Puebla

Miguel Barbosa Huerta, mandatario poblano, anunció en videoconferencia que la entidad no reanudará clases presenciales el 1 de junio, como lo indicó la SEP.

Precisó que la administración Federal no puede decidir que se retomará el calendario escolar, con el incremento de casos positivos de coronavirus.

Dijo “De verdad no se ve claro, no se habla claro, el primero de junio no se puede regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y están subiendo los casos”.

Barbosa Huerta enfatizó que en ningun estado de México se ha logrado aplanar la curva epidemiológica, y en consecuencia el retorno a las aulas será hasta que esté “perfectamente controlada la epidemia”.

Tamaulipas

Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador tamaulipeco, informó por medio de sus redes sociales que se reiniciarán clases en la modalidad virtual, universidades públicas y privadas incluidas.

El mandatario justificó su determinación en la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

Les comunico que atendiendo la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el Ciclo Escolar 2019- 2020 concluirá a través de clases virtuales o en línea, incluidas las Universidades Públicas y Privadas. @TamaulipasSalud@EDUCATAM. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 11, 2020

Agregó que el Ciclo Escolar 2020- 2021 comenzará en agosto presencialmente “sólo si las condiciones epidemiológicas del COVID-19 lo permiten”.

Con información de Animal Político