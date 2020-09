Segundo Informe de Gobierno de AMLO minuto a minuto

Este martes 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

Sigue aquí el minuto a minuto del evento, en el que asisten cerca de 70 invitados para respetar las medidas de sana distancia, ante la pandemia por Covid-19.

09:59 El Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a continuar con "la revolución de las conciencias para lograr un cambio de mentalidad que, cuando sea necesario, se convierta en voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado en beneficio del interés público"

09:58 De los 100 compromisos que hice el 1 de diciembre de 2018 hemos cumplido 95. Ya está en marcha la nueva política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia.

09:53 Casi en todos los delitos ha habido disminución de 30% en promedio, comparados con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, menos robo de vehículos, menos robo a negocios y menos robo a casa habitación.

09:49 Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga a quien sea. Ya no hay en el Gobierno Federal funcionarios como García Luna.

09:48 Vamos viento en popa en la construcción del Aeropuerto "Felipe Ángeles", se avanza en la construcción de la refinería de DosBocas, ya se inició la construcción del TrenMaya y el Proyecto Transísmico. Estos proyectos generarán 150 mil empleos.

09:44 El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, por primera vez, una mujer indígena será la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), también informó que continúa el programa de apoyo a pueblos originarios, y se suscribió un acuerdo de justicia para los pueblos Yaquis.

09:41 Se está aplicando el programa de reforestación más importante del mundo, sembrando mil 100 millones de árboles, no se permite el uso de maíz transgénico ni el fracking, tampoco se han entregado concesiones mineras.

09:33: Destaca las becas entregadas por Conacyt a investigadores. Añade el desarrollo de ventiladores para "salvar vidas", ante la pandemia por Covid-19.

09:31: Tenemos el compromiso de cuidar el medio ambiente, lo que no hicieron los gobiernos anteriores, dice. Destaca la siembra de árboles frutales y maderables.

09:30: Estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar los precios de la energía eléctrica, dice. Tenemos un compromiso de rescatar empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señala.

09:29: Destaca la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la buena relación con Estados Unidos y otros países.

09:27: Agradece a los hospitales privados por enfrentar la pandemia de coronavirus. También da las gracias a las televisoras por transmitir las clases para los estudiantes.

09:25: La relación con los empresarios ha sido buena. A pesar de la crisis no se despidieron a empleados, dice el Presidente.

09:20: Destaca un incremento en las remesas. “La pandemia no ha desembocado en hambruna ni escasez de alimentos, ni en asaltos”, dice.



“Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos. Ya estamos empezando a crecer", refiere.

09:15: Nos han reprochado que no emprendimos un rescate elitista ante la pandemia, señala. Destaca apoyos a familias, adultos mayores, estudiantes y niños en 8 meses, de 115 mil millones de pesos para beneficiar a 9 millones de personas. "No son dádivas", dice.

09:11: Destaca acciones contra el coronavirus, al desarrollar una vacuna en el país con empresarios.

09:08: Refiere AMLO que enfrentamos dos crisis: la sanitaria y la económica. "Vamos saliendo adelante. Saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud", dice.

09:06: Fui de los primeros en sostener en que la corrupción era el principal problema de México, dice López Obrador al iniciar su mensaje.



“Este gobierno no será recordado por corrupto. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, no perseguimos a nadie”, añade.



Por no permitir la corrupción y con medidas de austeridad, se han logrado ahorrar 560 mil millones de pesos, destaca.

09:04: Se hacen los honores a la bandera y se entona el himno nacional mexicano.

09:00: El Presidente entra al recinto, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

08:10: Comienzan a llegar los invitados especiales como secretarios de Estado, empresarios, líderes políticos y sindicales.