Segunda necropsia, solicitada por la familia de Debanhi Escobar de manera independiente, reveló que la joven fue asesinada y sufrió abuso sexual

NUEVO LEÓN.- La hipótesis que se había formulado sobre que Debanhi Escobar había sufrido un accidente fue descartada con la segunda necropsia que solicitó la familia de la joven; los resultados muestran que Debanhi sufrió violencia sexual antes de ser asesinada.

La familia solicitó un segundo informe forense a partir de no confiar en los primeros resultados otorgados por la Fiscalía de Nuevo León. El primer informe decía que la joven había sufrido un accidente al caer en una cisterna del Motel Nueva Castilla, donde se encontró el cuerpo.

Sin embargo, la segunda necropsia, realizada de manera particular, arrojó resultados distintos que ya eran una sospecha casi certera.

Debanhi fue violada y asesinada

Debanhi Escobar, quien desapareció el 9 de abril y fue encontrada casi dos semanas después, fue golpeada repetidas veces en la cabeza con un “agente contundente” y murió antes de ser arrojada a la cisterna. Según el documento al que tuvo acceso El País, “se trata de una muerte violenta homicida”.

La información fue integrada a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, pero los detalles de su muerte no habían sido revelados hasta ahora. Los informes oficiales no daban respuestas fuera de que había muerto por una contusión en la cabeza y no mencionaban si había sufrido o no abuso sexual.

Este segundo dictamen forense analiza imágenes de la exploración médica del cadáver, así como realiza pruebas diagnósticas y conclusiones. Los resultados revelan que, efectivamente, el cuerpo de Debanhi presentaba signos de violencia sexual; algo que no analizó la primera autopsia.

El cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal, violenta y reciente. Esto se deduce por haber econtrado equimosis violáceas y hematomas (en la zona exterior de los genitales)”, dice el documento.

Resultados del segundo procedimiento forense

Según concluye este informe, Debanhi murió antes de que su cuerpo fuera arrojado al tanque de agua; aún no hay valoración de cómo llegó al lugar donde fue encontrada.

Hay coincidencia con la primera necropsia en cuanto a la causa de muerte, que fue por hemorragia intracraneal, es decir, golpes profundos en la cabeza, lo cual provocó un daño al sistema nervioso para dar lugar a un paro respiratorio. La lesión que provocó su muerte fue causada por un impacto duro en la región frontal derecha del cráneo.

Más allá de estos resultados, la segunda necropsia muestra que presentaba más de una lesión en la cabeza (la primera sugería que se trataba de una).

Equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derechos e izquierdos, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y la región retroauricular derecha”, explica el documento.

Según explica el forense, el impacto debió darse con un objeto mecánico contundente, pues no hay señal de que haya sido golpeada con un arme filosa.

Las contusiones craneofaciales son de origen externo al cuerpo y por ser intensas, repetidas [en varias ocasiones] y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta homicida”.

No hay muestras de que la joven haya muerto ahogada, pues la profundidad de la cisterna no pasaba los 90 centímetros. Sin embargo, el forense dictaminó que debió encontrarse en una línea de flotación boca abajo, ya que la parte delantera de su cuerpo se mostraba oscura y deshidratada, así como reblandecida por el agua. No se encontró líquido dentro del cuerpo, y con eso se puede descartar la muerte por ahogamiento.

Entre otras pruebas forenses, se determina que no fue una caída la que llevó a Debanhi a la cisterna, pues los golpes eran muy precisos y no había otras lesiones además de las de la cabeza.

La joven fue encontrada en calcetines, descalza, con el torso desnudo parcialmente.

Presenta blusa blanca sin mangas, deslizada hacia el cuello por fuera de la extremidad superior derecha y por el lado izquierdo, deslizada hasta la axila izquierda por dentro de la extremidad superior izquierda”, dice el informe.

