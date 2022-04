Segunda necropsia al cuerpo de Debanhi Escobar no coincide con la de la Fiscalía, dice el padre de la joven

ESCOBEDO, Nuevo León.- Los padres de la joven Debanhi Susana, cuyo cuerpo fue localizado sin vida el pasado jueves en una cisterna detrás del Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, pidieron la realización de una segunda necropsia al cuerpo de su hija. Al mostrar los resultados, confirmaron que no coincidían con los arrojados por la Fiscalía.

Mario Escobar, padre de la víctima, afirma estar dispuesto a realizar una tercera necropsia para saber con claridad qué le sucedió a su hija. Asegura que las claves para saber con exactitud lo que le pasó a su hija están en el Motel Nueva Castilla, lugar donde Debanhi mostró sus últimas señales de vida.

En una entrevista con Aristegui en Vivo, dio a conocer la noticia de haber contratado un perito para la realización de la segunda necropsia y que los resultados no coincidían con la versión de que su hija murió a causa de una contusión. No reveló detalles de los resultados, pero señaló que fueron distintos a la primera necropcia.

Tú estás en una posición de un espacio de una cisterna de 4 metros y medio, que me responda la sociedad, ¿te darías un golpe nada más en la cabeza tras una caída de cuatro metros y medio que es como la de una casa de dos pisos? La respuesta es no, entonces no es lógico”, cuestionó el indignado padre.