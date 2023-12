Según los expertos de Promocodius, más del 60% de los estadounidenses planean comprar regalos navideños en línea utilizando códigos promocionales, con México a la zaga.

Los estadounidenses llenan sus carritos electrónicos con productos navideños desde principios de noviembre. Los consumidores mexicanos se volvieron más activos y empezaron a comprar por Internet a finales de octubre. Las tiendas en línea atraen a los clientes con ofertas del Viernes Negro y cupones personalizados con códigos promocionales.



Ventas estacionales, Viernes Negro y cupones de descuento: así es como los minoristas en línea atraen a los clientes.



Los estadounidenses cada vez compran más productos en línea; esta tendencia cada vez más fuerte hacia las compras en línea se intensificó debido a un cambio en el comportamiento de compra en 2020, debido a la pandemia de coronavirus. Según las últimas investigaciones de los expertos, las compras en línea utilizando códigos promocionales como los cupones de descuento Promocodius son cada vez más populares. Esta Navidad, el 63% de los estadounidenses planea comprar todos o la mayoría de los regalos en línea. Sin embargo, el comercio electrónico no solo captura la atención en los Estados Unidos; las compras navideñas en línea también están creciendo en México, aunque no tan rápido. Este año, aproximadamente el 42% de los consumidores eslovacos planea comprar regalos navideños en línea, mientras que en 2022 solo lo hará el 37%.



Los consumidores buscan descuentos y ofertas



Además de las rebajas, cada vez más tiendas en línea recurren a códigos promocionales personalizados que permiten comprar productos seleccionados a precios más favorables, o a cupones de descuento con entrega gratuita o garantía ampliada sobre los bienes adquiridos.



Lolita Belkina, responsable de cupones para el mercado mexicano en Promocodius, confirma que el interés en los cupones de descuento aumenta aún más en noviembre y diciembre, a medida que se acercan las Navidades: "Dos meses antes de Navidad, tradicionalmente observamos un interés hasta un 25% mayor en cupones de descuento y códigos promocionales para productos electrónicos, ropa, juguetes, libros, joyas y cosméticos. Justo antes y entre las festividades, también hay una demanda creciente de cupones de descuento para alimentos, bebidas y refrigerios."



Los datos de la plataforma de descuentos promocodius.com muestran que, en noviembre y diciembre, sus usuarios buscaron con más frecuencia cupones con códigos para electrónica de consumo (38%) y ropa (26%), incluidos accesorios de moda y joyas de oro o plata. Juguetes, libros y cosméticos figuran también entre las categorías más solicitadas.



Para muchos consumidores, las tiendas en línea están reemplazando el modo tradicional de hacer compras en tiendas físicas



Mientras que el año pasado las ventas en línea de productos y regalos navideños aumentaron un 8,9 % en comparación con el año anterior, se espera que esta Navidad aumenten hasta un 15 % en comparación con el año 2022. Las encuestas muestran que el 63 % de los estadounidenses compra todos o la mayoría de los regalos en línea, y el 14 % de los consumidores estadounidenses planea comprar al menos una cuarta parte de los regalos navideños en tiendas en línea. ¿Y quiénes prefieren hacer compras de regalos en línea? Son las generaciones más jóvenes, de 18 a 45 años: más del 60 % de ellos planea comprar en línea.



Los consumidores comienzan a comprar regalos navideños a principios de noviembre, pero la mayoría espera hasta el último momento



Como cada año, parece que algunos consumidores dejan las compras para el último momento. Aproximadamente el 25 % comienza a comprar en Viernes Negro y otro 30 % de los consumidores estadounidenses comienza a comprar regalos navideños en la segunda semana de diciembre, cuando puede ser demasiado tarde para realizar pedidos en línea.



Los mexicanos parecen más decididos, más del 40 % de los compradores en línea comienza a comprar regalos navideños en Viernes Negro o incluso antes. Se recomienda comprar los regalos navideños con anticipación; aunque los minoristas aumentan sus capacidades antes de Navidad, no pueden garantizar la entrega antes de Navidad si los clientes no se apuran y no comienzan a realizar pedidos en el último momento, dos o una semana antes de Nochebuena.