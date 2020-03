'Seguimos viviendo violencia', Secretaria de las Mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.-Ingrid Gómez, Secretaria de las Mujeres, está consciente de la violencia que viven las mujeres en la Ciudad de México, pese a que cuentan con estrategias para darles una vida libre de violencia.



En 2019, la institución brindó apoyo a 16 mil mujeres, pero Gómez considera que son muy pocas para las 27 Lunas, albergues, que tiene la Capital, por lo que su meta este año es atender al doble.

Las mujeres seguimos viviendo violencia, estamos estableciendo un marco de coordinación con distintas dependencias, evidentemente con la Fiscalía.



"Estamos sentadas codo con codo haciendo análisis de contexto, pero también cómo hacemos que los procesos no revictimicen y no estén cargados de violencia institucional", explicó la funcionaria en entrevista con REFORMA.



Por esta razón, la Secretaria ha insistido en un trato más sensible por parte de los Ministerios Públicos y para impulsarlo cuenta con Abogadas para las Mujeres, un mecanismo que da a las víctimas una asesoría jurídica especializada.



"Pero eso no es suficiente, estamos coordinándonos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha venido haciendo un trabajo de capacitación junto con nosotras, no sólo en lo operativo, sino en la creación de contenidos, porque no es sólo irles a recitar el ABC de género a las y los policías", dijo.



Además, dentro de la corporación policiaca, la Semujeres, y el Consejo Ciudadano, trabajan con las mujeres policías que también son víctimas de violencia.



Gómez agregó que la emisión de la Alerta de Género es una oportunidad para que la dependencia genere políticas públicas en materia de género y hacer énfasis en la violencia de género, de manera transversal, es decir, en todas las dependencias locales.



"Otra de las vertientes que hacemos tiene que ver con la igualdad sustantiva, donde hemos elaborado todo un sistema de indicadores de género que ponemos al servicio de las instituciones para que puedan generar en todos sus procesos de planeación y no se les olvide que el 50 por ciento, y un poco más, de la población somos mujeres y no somos un grupo vulnerable", explicó.