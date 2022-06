Segob niega reunión de AMLO con Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO.- Gobernación rechaza supuesta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó que esta mañana se hubiera reunido en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Esto, luego de que desde las 09:00 horas de este viernes elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como un automóvil y una motocicleta con placas de la FGR se apostaron a las afueras del acceso de Palacio Nacional, por la calle Correo Mayor.

La presencia de los elementos se da luego que ayer fueron filtrados audios en los que el fiscal Gertz Manero reclama al papá de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y le pide que desista de un amparo.

A las 10:48 horas de hoy viernes, una camioneta blanca, con los vidrios polarizados, salió del recinto histórico por la puerta de Correo Mayor.

Un minuto más tarde, a las 10:49 horas, por la puerta de Corregidora 8, salió Adán Augusto López Hernández, quién negó que el presidente López Obrador se haya reunido con el titular de la FGR.

"¿Se reunió el fiscal con el Presidente?", se le preguntó.

"No", respondió López Hernández.

"Vimos salir al fiscal Gertz Manero, ¿se reunió con ustedes?", se le siguió cuestionando.

"No, yo andaba en otra cosa", contestó.

"¿Qué opina de los audios secretario?", se le cuestionó.

"Nada, nada", finalizó el secretario de Gobernación antes de retirarse.

A las 10:50 horas, por esta misma puerta, salió el presidente López Obrador a bordo de su camioneta con destino a La Montaña de Guerrero, en donde se iniciará la construcción del Centro de Rehabilitación Teletón (CRIT).

En la esquina de Correo Mayor y Corregidora, López Obrador bajó la ventanilla para recibir la petición de una persona, momento en donde fue abordado y donde se le preguntó si se había reunido con el fiscal; sin embargo evitó responder y subió el vidrio

EL UNIVERSAL consultó a la oficina de Comunicación Social de la FGR si Gertz Manero acudió a una reunión con el presidente de la República, pero no obtuvo respuesta.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, y a pregunta expresa sobre la filtración de estos audios, López Obrador reiteró su confianza en el fiscal.

No tengo opinión sobre eso, porque es una lucha de intereses. El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto. Es un asunto que está viendo la Fiscal y hay pues mucha confortación; participan abogados y no me quiero meter en eso, solo repetir que tengo confianza en el fiscal.