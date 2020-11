Sedena rescatan a niño de 3 años que se ahogaba en Tabasco

TABASCO.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rescataron a un niño de 3 años de edad que se estaba ahogando en su domicilio al encontrarse bajo el agua, por las inundaciones en Tabasco.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre en la calle Miguel Hidalgo, en el municipio de Teapa, Tabasco, cuando los familiares del menor se percataron que un pequeño bulto flotaba cerca de su casa y al ver que se trataba de su pequeño hijo lo sacaron y pidieron ayuda.

El cabo Galicia y los soldados Pérez y Nava llegaron al domicilio del menor para brindarle al escuchar los gritos para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital de Teapa a bordo de un vehículo “Humvee”.

“Le seguía dando respiración de boca a boca y fue cuando el niño devuelve el agua. Y fue cuando lloró en todo el camino y yo le iba diciendo papi, si me estas escuchando muérdeme los dedos’ y él escuchaba y me entendía lo que yo le decía, agarraba y me mordía los dedos”, externó uno de los soldados que lo rescató.

Otro de los elementos, dijo, le iba hablando para que no se durmiera en el camino, indicándole que al salir del hospital irían a jugar con él.

“El niño empezó a reaccionar y empezó a llorar. Gracias a Dios el niño ya está bien y ya lo dieron de alta y ya está con su familia”, subrayó.

El menor saludó a los elementos de la Sedena que le salvaron la vida

La mamá de Giovanni, a quien su familia le dice “Checho”, aseguró que su hijo está vivo, gracias a la rápida intervención de los elementos de la Sedena.

“Gracias le damos a Dios que ellos estuvieron aquí, aunque ellos estaban haciendo su labor allá, rápidamente actuaron, vinieron y en menos de un minuto estuvieron aquí, prácticamente el bebé está vivo por ellos”, finalizó.