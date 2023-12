Sedena no cuenta con “datos de actividad delincuencial” de retenes en Sonora: Luis Cresencio Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de la Defensa (Sedena) no ha detectado retenes delincuenciales en Sonora, afirmó Luis Cresencio Sandoval, titular de la dependencia.

Sandoval explicó que en Sonora hay retenes militares fijos que todos conocen, pero hay algunos que se colocan de forma aleatoria para recabar información.

En cuanto a retenes de bandas delincuenciales, Luis Cresencio Sandoval afirmó que no cuentan con datos de “actividad delincuencial”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar que no haya delincuentes usando uniformes de la “policía ministerial”.

Antes si nos paraban en retenes de esos, me tocó en Chiapas, Tamaulipas, grupos en Sonora, en la Sierra. Incluso hasta extranjeros, vestidos como policías o bandas. Lo único que hacían era que me tomara una foto con ellos, pero ahora no. No he constatado eso, no me ha tocado ningún retén así y tampoco tengo información y todos los días nos informamos de lo que pasa en el País”, indicó.