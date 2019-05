Sedena canjeó armamento por soldados en La Huacana

LA HUACANA, Michoacán.-Luego de la retención de once soldados por pobladores en La Huacana, Michoacán, que pedían regresar armamento asegurado, la Secretaría de la Defensa Nacional optó por devolverlo.

En un comunicado, la Sedena dio a conocer que para evitar “una desgracia” fue que se tomó la decisión.

Cabe mencionar que los pobladores involucrados en el incidente fueron relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El día domingo 26 de mayo, las personas les exigieron a los militares que les devolvieran armamento y vehículos que anteriormente les fue decomisado.

En un video que circula en redes sociales se observa cuando un grupo de personas amaga a los oficiales.

Hey jefe, quiero que nos mande todas las armas en un auto particular, a La Huacana. Somos el pueblo y estamos esperando las armas. Tú mándalas al nombre del pueblo. Aquí están tus muchachos y no se van ir si no nos das las armas que le quitaste a los muchachos. Se están defendiendo (los muchachos) y llevaste las armas a Gabino Barrera”, se escucha decir a un civil por un teléfono celular.