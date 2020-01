Sedema pide a productores respetar prohibición de bolsas de plástico

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México exhortó a industriales y comerciantes de bolsas de plástico a respetar las reformas a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y sumarse a la meta del gobierno capitalino de acabar con la imagen que existe a nivel mundial de que es una de las ciudades más contaminadas del planeta.

La titular de la Sedema, Marina Robles García, sostuvo una reunión con representantes de la industria del plástico y asociadas, donde insistió en que deben trabajar junto con la autoridad para transformar la capital.

"La idea de que todos tenemos que comprometernos y responsabilizarnos en algo que es importantísimo. No es broma pensar que los científicos en el mundo han estado diciendo que tenemos 10 años para reajustar la tendencia que tenemos en el planeta, si no, no hay futuro.

"Creo que es un momento muy riesgoso que tenemos como planeta, que no se vale que estemos oscureciendo esto que verdaderamente está sucediendo y que tomemos la responsabilidad que nos toca a todos", aseguró.

Explicó que esta prohibición no se trata de una ocurrencia de la autoridad, debido a que esta decisión es resultado de un estudio de mucho tiempo, donde han intervenido especialistas.

"Es un estudio de muchísimo tiempo, de muchos especialistas, de recoger preocupaciones de la gente y aspiraciones de la gente, y la gente sí aspira a una Ciudad distinta y a esto que está sucediendo.

"Cuando ven esta reacción de las personas en la calle, de la aceptación sobre esta medida. Lo que sí tendríamos que pensar, por supuesto, es que tenemos que ajustar otras cosas del engranaje y para eso esta mesa importantísima, y todas las que tengamos que tener para encontrar los nuevos giros, los nuevos negocios que tenemos que abrir, la Ciudad tiene mucha facilidad para poder apoyar para que abramos un futuro a la Ciudad".

Recordó que más de 60 países a nivel mundial están aplicando este tipo de cambios. "La industria del plástico, sin duda, ha sido de las más creativas, lo comentábamos en una de las reuniones anteriores que tuvimos, tan creativa que ha sido capaz de inundar el planeta de plásticos porque ha encontrado soluciones para todo, maravillosas.

"En muchos de los casos, por supuesto, nos ha permitido conquistar cosas inconquistables que pensábamos en otro tiempo".

Robles García reconoció la disposición de los capitalinos, quienes han recibido con buena respuesta la prohibición de las bolsas de plástico desechables y están dispuestos a acatarla.