Sedatu trabaja el deslinde en 40 predios al Sur de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO GH.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) contempla someter a deslinde y medición un total 40 predios de los municipios de Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Guaymas, Empalme y Benito Juárez, como parte del proceso para restituir tierras a la tribu Yaqui.

María Estela Ríos González, directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la dependencia, afirmó que los edictos ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y son el primer paso para determinar la cantidad de predios propiedad de la Nación en una extensión que abarca las 91 mil 730 hectáreas.

Tenemos la presunción de que no han sido medidos y deslindados y que pudieran ser de dominio de la Nación. Por eso se lleva a cabo este proceso, destacó en entrevista con Grupo Healy.

Los avisos de deslinde causaron controversia e incertidumbre entre algunos sectores del Sur de Sonora, como fue el caso de los agricultores y empresarios.

Incluso pobladores de Loma de Bácum, que están de acuerdo con la medida, expresaron sus dudas sobre qué pasará con las personas que carecen de un título de propiedad o que cuentan con documentos apócrifos.

Ríos González aclaró que la intención de publicar los avisos es que quienes tengan algún interés o derecho sobre los predios puedan acercarse a las autoridades.

Todos los que pudieran resultar interesados puedan comparecer y hacer la referencia de sus intereses, aseguró, los vamos a escuchar a todos los que lleguen.

Ríos González afirmó que la Federación respetará los títulos de propiedad comunales y privados: “Se respetará la propiedad sea quien sea; no hacemos distinciones”.

No lo vamos a declarar terreno nacional de ninguna manera si los interesados llegan y nos acreditan que son dueños, vamos a ser muy respetuosos de los ejidatarios, a quien lo acredite legalmente, aseguró.

Esta semana, el proceso a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para esclarecer la situación de territorios ubicados en Empalme, Guaymas, Cajeme, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez desató expresiones de incertidumbre y dudas; por ello, en entrevista con Grupo Healy, María Estela Ríos González, directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural, aclara que no se trata de una expropiación, pues los interesados tendrán la oportunidad de ser escuchados y de presentar la documentación que acredite la legalidad de sus predios.

A continuación, la entrevista.

¿Cuántos predios son en total los que serán sometidos a deslinde y medición?

María Estela Ríos González (MERG): En realidad hay varios terrenos baldíos; usted sabe que los terrenos baldíos son propiedad de la Nación. ¿Cuáles son esos terrenos baldíos? Los que no han sido medidos y deslindados y no han salido del dominio de la Nación por título legalmente expendido. Tenemos 40 predios, entre otros muchos, que vamos hacer la investigación.

¿Ya notificaron de todos estos 40 predios?

MERG: Los avisos de deslinde ya fueron publicados. La Ley nos ordena que hagamos la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el periódico oficial del Estado y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado. Eso ya se cumplió.

De estos 40 predios, ¿cuántas hectáreas son?

MERG: Son aproximadamente 70 mil hectáreas y fíjese, nos ayuda mucho este proceso porque si bien es cierto se inició como el Plan de Justicia para la Tribu Yaqui, va a ser de utilidad para mucha gente más, porque esto va a permitir que si hay una posesión irregular de un terreno que sea del dominio de la Nación, se va a poder regularizar.

Nosotros tenemos el aproximado de 70 mil hectáreas (pero pueden ser) cerca de 91 mil hectáreas.

En Cajeme, sacando la suma, nos da unas

53 mil hectáreas. ¿Esta superficie corresponde al territorio Yaqui?

MERG: No, no no. El tema es respecto de presuntos terrenos nacionales, no es territorio Yaqui. Ya hemos avanzando en la investigación y tenemos algunos datos de que existen títulos de propiedad.

De la demanda que tiene la tribu Yaqui, ¿qué cantidad de hectáreas es la que ellos están demandando?

MERG: Están demandando que se les restituyan las tierras sobre las cuales tenían el dominio. Nosotros tenemos calculado que son cerca de 28 mil 800 hectáreas.

Aclarar, por ahí andan diciendo que son expropiaciones... entiendo que es fruto de la ignorancia. Esta verificación de si son terrenos nacionales no es el equivalente de una expropiación. Que quede claro.

¿Qué diferencia hay entre un procedimiento expropiatorio y lo que se está haciendo aquí?, ¿cuál sería la principal diferencia?

MERG: Nosotros somos competentes para conocer de las expropiaciones, pero se trata de expropiaciones por causa de utilidad pública (...) La Dirección General de Propiedad Rural no se hace cargo de expropiaciones de propiedades privadas. ¿La restitución de las tierras tiene que ver con el acuerdo de Lázaro Cárdenas?

MERG: Sí tiene que ver, efectivamente; ha sido una demanda ancestral de la tribu que se les restituyan sus tierras y hubo un primer momento que se hizo esta restitución, que fue en la época de Lázaro Cárdenas, con el decreto de 1940, que se emitió una resolución y se establecieron los límites de la superficie que correspondía a la tribu Yaqui.

¿Qué va pasar con los interesados que no puedan comprobar que son los dueños porque tienen títulos apócrifos y con alguien que tenga un título, pero que esté dentro de estas 28 mil hectáreas que reclama la tribu?

MERG: No podrían estar, porque los que se entregarán serán terrenos nacionales. Respecto de los documentos apócrifos, perdón, si son falsos no son propietarios. En última instancia son poseedores y los tomaríamos en cuenta.

¿Qué tipo de uso de suelo tienen estas hectáreas? ¿Qué asentamientos hay en estos predios?

MERG: En este momento no podemos decir qué asentamientos o qué tipo de vocación tienen porque todavía no hacemos los trabajos de medición y deslinde (...) La primera impresión es que son agropecuarios, pero pueden ser de pesca. No tenemos conocimiento que sean cuestiones urbanas o semiurbanas.

¿O que haya fábricas?

MERG: No tenemos, pero no le quiero decir que sea cierto lo que ahorita le digo, eso estará sujeto a que lo comprobemos cuando hagamos el trabajo de medición y deslinde.

¿Tienen previstas más hectáreas en Sonora, en la misma región o en otros municipios?

MERG: La verdad es que recibimos solicitudes de enajenación de terrenos nacionales de todos los estados. Sí tenemos otras solicitudes de Sonora y las vamos a estar atendiendo.

Pero de este deslinde, ¿son sólo estos 40 predios?

MERG: Exactamente.

¿También tiene efecto ese requerimiento para los propietarios yaquis?

MERG: Si hay propietarios yaquis, si acreditan su título de propiedad legalmente expedido, se les van a reconocer.

¿Han tenido algún contacto con autoridades de Sonora, productores y representantes de los sectores afectados? Los dirigentes agrícolas dicen que la información es imprecisa y que buscarán contactar a la Sedatu...

MERG: No nos han buscando. Nosotros hacemos un llamado a todos aquellos que se sientan afectados por esta situación a que comparezcan ante nosotros y exhiban la documentación. Lo resolveremos conforme a derecho.

¿Cuánto tiempo prevén que va a llevar este proceso? ¿Puede haber conflicto, amparos?

MERG: Conflictos habrá en la medida que alguien se sienta afectado; está abierta su oportunidad. Si hay amparos también, vamos a respetar las decisiones que tome cada quien.

De no haber ninguna impugnación o inconformidad, yo creo que en este año podríamos estar resolviendo.

Esto ha generado preocupación y dudas, hay voces que dicen que esto puede tener un tinte electoral, ¿qué opina de esto?

MERG: Es una opinión muy respetada, pero no hay tal. Nosotros no hacemos ni podemos, esto es un procedimiento legal, no tiene ninguna connotación de ninguna especie más que la jurídica.