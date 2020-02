Secuestros de mujeres aumentaron 24.2% en periodo 2018-2019: Alto al Secuestro

CIUDAD DE MÉXICO.- En el periodo 2018-2019 el secuestro contra mujeres en el País aumentó 24.2%, reportó este martes la organización Alto al Secuestro.



Según sus estadísticas, el año antepasado se registraron un total de mil 834 privaciones ilegales de la libertad, de ellas 330 víctimas fueron mujeres, lo que equivale al 17.9%.



En tanto que en 2019, señaló la organización, se reportaron mil 887 casos de los cuales 410 fueron en perjuicio de mujeres, equivalente al 21.7% del total, "es decir cada vez más mujeres son víctimas".

En dicho periodo 740 mujeres fueron víctimas de secuestro, lo que equivale al 19.8% de los secuestros de México.



Los estados con más víctimas de secuestro entre 2018 y 2019 son Veracruz (147), Estado de México (103) y Ciudad de México (76).

Foto: Twitter @altoalsecuestro



Durante el año 2019 el secuestro de mujeres se incrementó en 15 estados de la República, prácticamente en la mitad del País. En 4 estados no presentó cambios y en 13 disminuyó, puntualizó.

Foto: Twitter @altoalsecuestro



La organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace aseguró que aproximadamente el 90% de las mujeres que fueron secuestradas durante el año 2019 también sufrieron violencia sexual.



Sin embargo, casi ninguna lo denuncia, "y no podemos culparlas por no hacerlo, culpamos a los delincuentes que las agreden, al sistema de justicia que les falla y la sociedad que las revictimiza".



Indicó que a ellas a ellas no sólo la privan de su libertad, sino de su dignidad, de su integridad física y psicológica, y a muchas de ellas, de su vida.