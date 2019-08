Secretario de Querétaro rechaza donaciones de gays

Cd. de México.-El Secretario de Salud de Querétaro, Julio César Ramírez Argüello, dijo que un requisito para ser candidato a donador de sangre es no ser homosexual.



De acuerdo con medios locales, el funcionario estatal señaló que es un factor de riesgo recibir sangre de este grupo de la población debido a que existe un periodo de ventana para la detección del VIH.



Si yo soy una persona homosexual y sé que tengo relaciones aunque mi pareja, en un momento dado, aparentemente está sana, si yo me hago un examen de VIH y en este momento sale negativo, esto no quiere decir que al paso de un tiempo se pueda volver positivo, o sea, hay un periodo de ventana".





Eso no quiere decir que tampoco alguna otra persona heterosexual no pueda tener el contagio, si hace el periodo de ventana, pero sí es un factor de riesgo mayor a lo que es la población en general, sí es un factor de riesgo y la idea es disminuir los factores de riesgo".



Ramírez rechazó que esta medida sea un acto discriminatorio.



"Aquí hay que sí ser muy claros, no tanto que sea discriminatorio, es por seguridad, si yo te digo ¿Sabes qué? Esta sangre es de paciente que donó y es homosexual ¿Te la pondrías? ¿Quién dice que sí? Y respeto, ¿eh?", declaró.



El Secretario afirmó que hasta el momento no tiene reportes de que una persona haya adquirido VIH por recibir sangre donada.



"No tengo yo reportes, aparentemente no, pero obviamente la idea es prevención a quien se le va a poner la sangre y la seguridad", comentó.



"Actualmente, nos hemos encontrado muchos pacientes que no se tenían todas las normas de seguridad que se tienen ahora, y que están infectadas, no por VIH, por otro tipo de enfermedades, por ese tipo de hechos".