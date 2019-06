Secretaría de Salud ofrece vasectomías gratuitas

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el fin de promover la planificación familiar desde el hombre, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva invitó a los hombres mexicanos a las jornadas intensivas de vasectomía sin bisturí que se realizarán durante el mes de junio en las 32 entidades federativas del país, en el marco del Día del Padre.

Los servicios son gratuitos y se otorgan de manera permanente en la Secretaría de Salud, pero en ocasión del Día de Padre habrá horarios especiales en los módulos de vasectomía de los diferentes centros de salud.

¿Como pareja han decidido ya no tener hijos? Acude a tu unidad de Salud y solicita informes sobre la #Vasectomía. pic.twitter.com/Q5USeJ4a6W — Equidad y Salud (@CNEGySR) 12 de junio de 2019

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se quiso quedar atrás y también lanzó su campaña para que hombres que ya sean padres de familia y no deseen más descendencia, o aquellos que hayan decidido no ser padres, se operen del 10 al 14 de junio.

La vasectomía es un método definitivo de planificación familiar, que no dura más de 15 minutos; la intervención consiste en cortar los conductos seminales y el ligamento respectivo. Se separa la piel del escroto con una pinza y sin utilizar bisturí, sin que haya sangre, ni dolor, se localiza el conducto seminal, se corta y liga.

Especialistas del sector salud enfatizan en que la vasectomía no disminuye el apetito sexual de los hombres, no requiere de incapacidad, sólo se suspenden actividades físicas o relaciones sexuales por siete días.