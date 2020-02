Se trata de visibilizar el feminicidio, asegura Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, sostuvo la necesidad de facilitar la justicia para las mujeres víctimas del feminicidio y de visibilizarlo, debido a un incremento del 137.5% del delito en los últimos cinco años.

“Ese delito teníamos que hacerlo más sencillo par a proteger las víctimas, darles mayor empoderamiento a la defensa de su vulnerabilidad. Algunos grupos feministas dijeron que no entendían la claridad de la propuesta”, dijo durante la conferencia de prensa matutina.

El crecimiento del delito de feminicidio contrasta al 35% del incremento del homicidio en el País.

El fiscal argumentó que su propuesta está plasmada por escrito y que mañana se reunirá en la Cámara de Diputados con los legisladores para revisarla.

El comunicado de la FGR emitido el 4 de febrero precisa la tesis d Gertz Manero:

“Si, simplemente, se tipifica y se mantiene el delito de feminicidio como un homicidio en contra de la mujer; este feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe ser de 40 a 70 años; que es superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado”, dice.

La propuesta indica que al delito de feminicidio se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican “inútilmente su judicialización”.

El razonamiento del fiscal ha sido rechazado por los grupos de mujeres que han luchado desde hace más de una década por tipificar el feminicidio y consideran que la propuesta de a Gertz Manero es un retroceso.

Me van a voltear el sentido de la conferencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a los reporteros que cubren la conferencia matutina atender la información sobre la entrega de Gertz Manero de los 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

“Estoy muy contento, si vengo a decirles, empieza la semana, que recibimos 2 mil millones para la gente que lo necesita y me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues sí no me gusta eso no”, dijo.

López Obrador precisó: “No quiero que el tema sea nada más feminicidio, ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto”.

Y agregó: “Sí es importante lo de feminicidio, pero ya estoy viendo como esa va a ser la nota, el feminicidio, y no, porque fue una manipulación”.