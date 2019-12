Se registran balaceras en varios municipios de Coahuila

COAHUILA.- La alcaldesa de Villa Unión, Narcedalia Padrón Arizpe, confirmó que hay reportes de balaceras en varios municipios del estado.

“No es nada más en Villa, también en Santa Mónica están reportando, ya le marqué al alcalde, no me contesta; no es nada más Villa Unión son varios municipios”, dijo Padrón Arizpe durante una entrevista con Milenio Televisión.

Y es que usuarios en redes sociales reportaron balaceras, presuntamente por un ataque contra elementos de Fuerza Coahuila en el municipio de Villa Unión.

Padrón Avizpe indicó que hasta el momento no tiene un informe, sin embargo, dijo haber escuchado disparos y explosión de granadas, por lo que se refugió en la casa de un familiar.

Voy a solicitar al comandante del mando único que me de una explicación de lo que está sucediendo”, comentó la edil de Villa Unión.

Asimismo, la alcalde señaló que es la primera vez que se tiene registro de un tiroteo en el municipio y añadió que solo hay cuentan con 10 elementos y dos patrullas, quienes se encargan de cuidar a 3 mil habitantes.



Con información de Milenio