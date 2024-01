Se registra reducción de migrantes en EU tras aumento de detenciones en México

WASHINGTON.- Tras el aumento de detenciones migratorias en México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, mencionó este lunes que el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido a principios de enero.

Estamos agradecidos por el renovado compromiso de México con la aplicación de medidas para abordar el desplazamiento de personas hacia el norte", explicó Mayorkas durante una conferencia de prensa en Eagle Pass, Texas.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades estadounidenses, las detenciones en la frontera entre EU y México han disminuido a aproximadamente 2 mil 500 diarias, en contraste con el promedio de 8 mil 400 detenciones diarias que se registraron en diciembre.

Como parte de estas acciones, las autoridades mexicanas han intensificado las deportaciones de migrantes y refugiados que atraviesan México en su intento por llegar a Estados Unidos.

En particular, la agencia de migración de México realizó al menos 22 vuelos desde la zona fronteriza con Estados Unidos hacia ciudades del sur, colindantes con Guatemala, durante los últimos diez días de diciembre, según informes de Witness at the Border, un grupo de defensa de migrantes. La mayoría de estos vuelos partieron de Piedras Negras, que limita con Eagle Pass.

Además, a finales de diciembre, México y Venezuela anunciaron la reanudación de vuelos para repatriar a venezolanos que se encuentran en territorio mexicano. Estos cambios siguieron a una reunión a fines de diciembre en México entre una delegación de Estados Unidos, liderada por Mayorkas, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.