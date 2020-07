"Se negó a hacerlo por los mexicanos": Las críticas a AMLO por usar cubrebocas para viajar a EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó en un vuelo comercial a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, siendo destacado el uso de cubrebocas por primera vez.

Previamente, cuando reanudó sus giras por México decidió no portar dicha mascarilla facial. En esta ocasión el mandatario ha sido criticado en redes sociales, ya que señalan que sí protege a los habitantes de otro país, pero no a los connacionales.

La politóloga Denise Dresser publicó en su Twitter lo siguiente:

El presidente López Obrador sólo estuvo dispuesto a ponerse un cubrebocas y hacerse la prueba del COVID-19 para ir a ver a Trump. Ambas medidas son para proteger a otros. Que no se nos olvide: se negó a hacerlo por los mexicanos”.

El presidente @lopezobrador_ sólo estuvo dispuesto a ponerse un cubrebocas y hacerse la prueba del #Covid_19 para ir a ver a Trump.



Ambas medidas son para proteger a otros.



El youtuber Chumel cuestionó en la plataforma digital "Ahora sí con cubrebocas, ps (sic) es que el miedo no anda en ganso".

Ahora sí con cubrebocas, ps es que el miedo no anda en ganso.

Josefina Salazár, legisladora federal del PAN enfatizó “Para viajar a Estados Unidos, el presidente sí respeta todas las reglas, pero en México las rompe. López Obrador: ¡Tan lejos del deber y tan cerca del sometimiento!”.

Otro internauta, identificado como @JJDiazMachuca, categóricamente expresó “Los mexicanos le valemos ma-**. Nunca olvidemos que López Obrador se hizo la prueba COVID-19 y usó cubrebocas para proteger a ciudadanos de otro país y no a los mexicanos”.

LOS MEXICANOS LE VALEMOS MADRE.

Asimismo, el usuario @jalbertolesso apuntó “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Para el mexicano promedio, la ley no importa hasta que es la de otro país. Y AMLO, lamentablemente, es el mexicano promedio. No hubo poder humano que lo hiciera usar cubrebocas en México. Hasta que viaja a dónde sí importa”.

CADA PUEBLO TIENE EL GOBIERNO QUE SE MERECE.



Para el mexicano promedio la ley no importa hasta que es la ley de otro país. Y AMLO, lamentablemente, es el mexicano promedio.



DEFENSORES

Sin embargo, algunos usuarios defendieron al político tabasqueño, remarcando lo que consideran positivo de su actuar político.

El senador Martí Batres escribió "Y viajó al extranjero, a Estados Unidos, en vuelo comercial, clase turista, sin necesidad de usar el ostentoso avión presidencial. Eso es congruencia".

Desde la cuenta @Guasonhappy el usuario consideró “AMLO siempre sencillo viajando en avión comercial para una reunión con el presidente de la nación más poderosa del mundo. Siempre quise ver a un presidente viajando como el resto de los mexicanos. Y no con lujos”.

AMLO siempre sencillo viajando en avión comercial para una reunión con el presidente de la nación más poderosa del Mundo



Siempre quise ver a un presidente viajando como el resto de los mexicanos.



Y no con lujos. #BuenViajeSenorPresidente



El internauta @jgnaredo subrayó “Si no me equivoco, López Obrador es el primer mandatario mexicano, en muchísimos años, que viaja a otro país en avión comercial y no en uno presidencial o privado”.

“Buen viaje querido López Obrador, 60 millones por acá y 35 millones por allá, lo apoyamos. Que sea una fructífera reunión por el bien de todos”, manifestó @mariafdezv.