“Se les va a acusar con sus mamás y abuelitas”: Vicente Fox ironiza ante balaceras en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO.-Vicente Fox ironizó ante las balaceras que se viven en Sinaloa.

El ex presidente en su cuenta de Twitter, puso: “Atención: Se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos y sobrepasando a la autoridad en Culiacán que se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo, que vive feliz, feliz, feliz”.

Estas declaraciones de Fox se dan luego de que fuera detenido en Culiacán, Sinaloa, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Además hace referencia a una frase que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre que denunciará a delincuentes con sus mamás.

“Los voy a acusar con sus mamás y abuelos, estoy seguro que los papás, los abuelos no están de acuerdo (con que actúen de manera violenta), sino me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven, los verían como malcriados, por que no deben de andar haciendo eso. Les darían sus jalones de oreja, sus zapes”.