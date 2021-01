¡Se les olvidó el Covid! Realizan conciertos y rodeos en Chiapas con más de 3 mil asistentes por día

CHIAPAS.- Durante tres días el Municipio de Zinacantán, Chiapas ha realizado conciertos, rodeos y eventos deportivos por la feria en honor a San Sebastián Mártir, pese a que se encuentran en color amarillo en el Semáforo Covid.

Las miles de personas que asistieron al evento no han dejado de presumir a través de las redes sociales fotos y videos donde se observa que el coronavirus no es una preocupación, pues ninguno portaba cubrebocas y no guardaron la sana distancia.

Aproximadamente cinco mil habitantes del municipio de Zinacantán en el estado de Chiapas asistieron a un concierto, pese la emergencia sanitaria por COVID-19. pic.twitter.com/bSPCAabcUe — ndetabasco (@ndetabasco) January 22, 2021

De acuerdo a medios locales, la feria es organizada por el Municipio de Zinacantán, Chiapas, que hoy día preside Francisco de la Cruz Pérez.

Aunque las páginas oficiales del Ayuntamiento no tienen publicidad sobre el evento, la feria ha sido anunciada en redes sociales de los grupos musicales que fueron contratados.

Además, varias personas compartieron transmisiones en vivo donde se ve a la gente bailar, tomar y fumar sin ningún tipo de medida sanitaria.

La secretaria General de Gobierno de Chiapas, Cecilia Flores Pérez, llamó a los alcaldes a poner el ejemplo durante la pandemia de coronavirus, pidió reforzar las medidas sanitarias y evitar los eventos masivos.

La gran mayoría de las y los presidentes municipales aceptó el compromiso y a la fecha se han sujetado a esas recomendaciones (de no hacer eventos masivos), sin embargo, en municipios basados por usos y costumbres ha existido resistencia, comentó.

El estado de Chiapas, el pasado 18 de enero Chiapas retrocedió del Semáforo Alerta Covid-19 verde al amarillo tras presentar un aumento de casos. Hasta el 21 de enero en Se tenían registradas 7 mil 689 casos y 614 muertes a causa del virus.