Se infiltró el crimen organizado al Poder Judicial: Zaldívar

Existen juzgadores federales corruptos que no merecen estar en Poder Judicial, incluso algunos de ellos han establecido nexos con el crimen organizado, asegura el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, quien se ha echado sobre los hombros la tarea de erradicar la corrupción y el nepotismo existente en este poder la unión, una batalla en la que dice enfrenta fuertes resistencias internas y externas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Zaldívar asegura que el combate a la corrupción no es su única prioridad pues a la par tiene que dar otras batallas, entre ellas la de recomponer el desorden administrativo en el que afirma haber recibido el Poder Judicial Federal, un manejo “caótico e ineficiente” que incluso podría llevar a fincar responsabilidades.

Si el Poder Judicial fuera un enfermo, el diagnóstico del ministro Zaldívar es que se trata de “un paciente grave, con dolencias “.

Ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió 5 meses al frente del PJF, aunque su visión sobre el estado de salud de este poder la tiene muy clara desde hace años, que asegura, ha expresado la necesidad de tener un Poder Judicial más austero, eficiente y cercano a la gente, y aunque tiene una decena de prioridades para realizar una transformación durante su mandato de cuatro años, expresa su preocupación sobre un tema: la corrupción.

¿Cómo encontró el Poder Judicial de la Federación?

-Como lo dije desde antes de llegar a la presidencia de la Corte yo percibía que el Poder Judicial requería una transformación, una renovación, había distintas áreas en las cuales había que mejorar y esta percepción se confirmó una vez que llegué a la Corte y al Consejo de la Judicatura y tuve la oportunidad de empaparme un poco más definitivamente encontré problemas de tipo administrativo, en el área jurisdiccional también una serie de complicaciones, confirmé lo que yo ya pensaba y tenía conocimiento de que hay algunos sectores donde sin duda tenemos un problema de corrupción, por otro lado también me encontré al Instituto de la Defensoría Pública completamente abandonado, es un área a la que nunca se le había prestado atención, me di cuenta y confirmé la necesidad de cambiar la manera como formamos y evaluamos a nuestros jueces y magistrados y en fin, la necesidad de iniciar una renovación del Poder Judicial Federal conservando y profundizando aquello que tenemos de bueno, que es la mayoría, pero también tocando áreas donde hemos fallado donde no se ha hecho lo que se tenía que hacer y donde tenemos problemas.



¿En qué sectores encontró los problemas de corrupción?

-Por ejemplo en materia jurisdiccional, si bien es cierto que la mayoría de nuestros jueces, juezas, magistrados y magistradas son honestos también es cierto que hay un número de juzgadores que no son dignos de ser jueces federales y que incurren en conductas indebidas, algunos lo hacen de manera aislada y otros lo hacen de manera casi organizada. Hay algunos circuitos donde hemos tenido información de que hay problemas serios de corrupción, el caso que ya he referido en otras ocasiones del caso del circuito de Jalisco donde estamos tomando todas las medidas necesarias para ordenar ese circuito y tratar de ir abatiendo la corrupción en todos los sectores para dar un mejor servicio a la sociedad para que la gente confíe en los jueces, pero también para defender a la mayoría de nuestros juzgadores que como ya dije son honorables y honestos.



Ha dicho que habrá tolerancia cero a la corrupción, ¿esto quiere decir que antes sí se toleraba?

-Lo único que puedo decir es que no había un combate enérgico, inteligente, organizado y sistemático a la corrupción.



¿Diría que no se actuó a tiempo o no se actuó bien contra la corrupción porque hubo omisiones o hubo complicidades?

-Mire, en este momento y con la información que tengo no me toca a mí hacer un análisis crítico de quienes estuvieron antes que yo en esta responsabilidad, lo que me toca a mí es hacer un análisis de cómo están las cosas y tomar las medidas para que mejoren, mi mirada está puesta en el futuro y no en el pasado. La presidencia de la Corte, el tiempo es muy breve, el reto es enorme y prefiero dedicarme a construir, a mejorar aquello que no funciona más que distraerme en lo que se hizo o no se hizo en el pasado reciente.



Usted ha dicho que no es generalizada pero ¿qué tan preocupante es?

-No es generalizada pero sí existe. Toda corrupción es preocupante aunque no sea generalizada y es preocupante, sobre todo porque hay ciertos sectores donde territorialmente está muy acentuada en ciertos lugares. Claro que la corrupción, tratándose de juzgadores, siempre es preocupante, no es alarmante, no es generalizada pero si no tomamos las medidas que se tienen que tomar no solamente la corrupción no va a desaparecer sino que puede seguirse expandiendo y profundizándose, ya estamos tomando medidas, ya hemos hecho por ejemplo en el Circuito Jalisco cambios muy importantes y muy trascendentes, yo espero que en muy poco tiempo podamos hablar ya de que ese circuito se encuentra saneado y empezaremos a tomar otras medidas para ir generando un Poder Judicial que sea más confiable para la ciudadanía.



¿Cuántos jueces y magistrados están bajo investigación por estos casos?

-Sí puedo pero no quiero dar números porque me parece que parte de una estrategia de combate a la corrupción es no adelantar lo que se va a hacer, lo que he estado diciendo es lo que se ha estado haciendo. Quiero decirles que todos los casos en que tenemos no sólo denuncias o quejas sino sospechas de corrupción se están investigando y se tomarán las medidas necesarias.



¿Cuáles son los otros circuitos que tienen estos problemas?

-Hay otros, si bien ninguno con el tamaño de la problemática de Jalisco, cuando se empiecen a tomar medidas en otros circuitos oportunamente se informará a la opinión pública.



¿El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) ya presentó sus quejas contra los jueces que han liberado delincuentes?

-Primero: los jueces no están liberando delincuentes. Se presentó, ni siquiera un reclamo sino un señalamiento de que había algunos jueces que quizás estaban liberando a personas que habían sido detenidas y los estaban liberando indebidamente, los casos que se nos han puesto de nuestro conocimiento se han analizado y hasta este momento en todos los casos le puedo decir que los jueces federales han actuado conforme a Derecho y así ha sido reconocido por todos.



¿Ha encontrado casos de corrupción en la administración del PJF?

-Hemos encontrado sí un desorden administrativo importante, dentro de este desorden hemos encontrado probables casos donde pudiera haber responsabilidad, no lo puedo afirmar en este momento, se han abierto ya las investigaciones correspondientes pero sí puedo decirles que encontramos una situación administrativa bastante caótica, ineficiente con, no lo llamaré quebranto, pero sí con problemas para hacer frente incluso a gastos que son inherentes, necesarios, indispensables y presenté yo al CJF un documento sobre cómo recibí la administración y a partir de ahí estamos trabajando.



¿Cuántos jueces y magistrados han sido denunciados ante la FGR por posibles actos de corrupción o colusión con el crimen organizado?

Todos los datos que tienen que ver con investigaciones en curso no puedo responderlos.



¿Qué conductas (de corrupción) han detectado?

-Hemos detectado conductas de todo tipo, por ejemplo, conductas donde los bienes que tienen y que ostentan algunos juzgadores no se comparecen con sus ingresos, hemos detectado modos de vida de ciertos juzgadores que tampoco son acordes con sus ingresos, hemos detectado posibles colusiones con despachos de abogados o grupos de abogados con jueces y magistrados para favorecer ciertos casos o ciertos clientes. Las conductas han sido muy variadas, las estamos investigando, las estamos detectando y estamos tomando las medidas necesarias.



Claro, los procesos llevan su tiempo, no podemos nosotros de un día para otro simplemente con sospechas destituir pero sí estamos tomando las medidas necesarias como suspensiones, modificaciones en la estructura de los circuitos, tratando de atemperar los efectos de fenómenos de corrupción mientras se llevan a cabo las investigaciones.



Volviendo al caso Jalisco ¿qué han detectado ahí?

-En ese circuito en particular sí tenemos sospechas, información de que pudiera haber una intervención del crimen organizado con algún sector de juzgadores.



¿Qué grupos?

-No quiero dar más datos, no me corresponde a mí, a mí me corresponde hacer investigaciones y una vez que tengamos los resultados tomar las decisiones que a nosotros nos toca y poner en conocimiento de la Fiscalía General aquello que pudiera llegar a ser un delito.



¿Hay precedente de acciones de este tipo dentro del Poder Judicial?

-Nunca se había hecho una labor integral realmente de cero tolerancia a la corrupción y de combate a la corrupción, se había actuado en algunos casos de manera reactiva pero nunca se había diseñado una estrategia para efectivamente dar un combate frontal para dar una política de cero tolerancia a la corrupción.



¿En cuánto tiempo hizo su primera acción en el tema de anticorrupción?

- Realmente las primeras medidas las tomamos llegando. Se destituyó a dos magistrados, se destituyó a un juez, se iniciaron investigaciones, hay algunas investigaciones que tienen 5, 6, 7, 4 o 3 años pero no han avanzado absolutamente nada, estamos agilizando todo lo que había atrasado y estamos iniciando las nuevas investigaciones con lo que nos hemos encontrado aquí.



Eso quiere decir que no era tan difícil de verla, la corrupción estaba a flor de piel…-Yo siempre dije que sí había un problema de corrupción en el Poder Judicial, esto molestó a mucha gente pero se tenía que decir, se tenía que ser autocrítico, se tenía que reconocer, creo que en beneficio de la ciudadanía y de la inmensa mayoría de los jueces y magistrados honorables era importante decir que hay algunos que no son honorables, que no son honestos, que no merecen formar parte del Poder Judicial Federal y que a ellos combatirlos, respetando la constitución, el debido proceso, su derecho de defensa, pero no podemos seguir en una simulación, no podemos seguir en un Poder Judicial en el que pasan cosas y parece que no pasa nada, requerimos necesariamente asumir un compromiso no retórico, no en el discurso sino en actuación que se traduzca en hechos porque también se manda un mensaje a los buenos jueces de que van a contar con toda la protección del Consejo de la Judicatura y se manda un mensaje a los malos servidores públicos de que ya no habrá tolerancia a la corrupción, que aquella corrupción que sea descubierta, denunciada o que tengamos información que puede haberla será investigada, no habrá cacería de brujas, no se trata de generar una estadística de a cuánta gente sancionamos a mí esto me parecería totalmente absurdo sino se trata efectivamente de hacer un combate inteligente, estratégico, organizado, que nos permita dar tranquilidad a la gente que cuando van a un juzgado a un tribunal colegiado se les va a impartir justicia con independencia de su clase social, de su nivel económico de su orientación sexual, de su sexo, de su nivel económico, se va a generar una justicia auténtica para todos los justiciables que todos los días llegan a pedir justicia al poder judicial.



¿Ha encontrado resistencias dentro del Poder Judicial a esta postura de cero tolerancia a la corrupción?

-Claro que hay resistencias a todos los cambios que nosotros estamos queriendo hacer en lo administrativo, en lo jurisdiccional, en el combate a la corrupción, claro que hay resistencias.



¿Pero de que rango son?

-Hay resistencias dentro del Poder Judicial, fuera del Poder Judicial y hay grupos dentro del Poder Judicial que obviamente ven amenazados sus intereses y que tratan de poner todos los obstáculos necesarios para que esta agenda de renovación, de transformación del Poder Judicial no avance y fracase.



¿Qué tanto poder tienen esos grupos dentro del PJF?

-Son grupos que sin duda son importantes pero…



¿En la Corte?

-No tendrán suficiente poder para obstaculizar en definitiva el empuje que tenemos, la decisión que tenemos porque nos asiste la razón, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo lo tenemos que hacer y lo haremos.



¿Tan poderosos como otros ministros?

-No quiero entrar en detalles pero lo que tenemos que hacer lo haremos por más que haya resistencias y por más fuertes que sean quienes se oponen al cambio.



En el PJF hay narcojueces?

-No, yo no los llamaría narcojueces, hay algunos casos donde el crimen organizado llega a infiltrarse.



También hay que tomar en cuenta otra cosa, hay muchos jueces y magistrados federales que arriesgan todos los días su vida y hoy estamos en este esquema de plata o plomo entonces también hay que entender estos jueces que arriesgan la vida, que debemos como Estado mexicano tener el compromiso de protegerlos de cuidarlos de brindarles seguridad porque pocas veces se habla de ellos, se habla de los jueces que se corrompen pero no se habla de los jueces que no sólo no se corrompen, sino que resisten arriesgando su vida, su integridad física a estos grupos. Creo que estos jueces verdaderamente merecen un reconocimiento de la sociedad y protección del Estado mexicano, este es otro de los aspectos que ocupan mucho de mi tiempo y de mi atención, todo este grupo de jueces que verdaderamente son mexicanos y mexicanas ejemplares.



Si el PJF fuera un paciente ¿cuál sería el diagnóstico?

-Encontramos un paciente grave, con dolencias varias pero estamos encontrando, una vez hecho un buen diagnóstico, el tratamiento y la cura para cada uno de estos padecimientos.



¿Los principales problemas son administrativos?

-Los problemas son muy serios, tenemos problemas en lo administrativo, de operación, de formación, de capacitación, de evaluación, en sistemas informáticos. Tenemos muchos problemas pero lo importante es que los estamos acometiendo todos al mismo tiempo con mucha voluntad, con mucha decisión, tengo un gran equipo de trabajo, he encontrado un apoyo decidido en las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, entonces yo soy optimista.



El mayor obstáculo que tenemos es el tiempo, el reto es enorme, tenemos muy poco tiempo pero lo estamos aprovechando día a día todos los días y así seguiremos hasta el último día que me toque presidir



-¿Cuál es la prioridad?

Todas son prioridades. No puedo darme el lujo de decir ‘voy a combatir la corrupción y luego lo demás’, no.



Yo tengo que ordenar lo administrativo, combatir la corrupción, atacar el nepotismo, evaluar mejor a mis jueces, tenemos que formar de mejor manera a los jueces y magistrados, cambiar el instituto de la defensoría, modernizar el sistema informático, generar una política de austeridad. Todo eso lo tenemos que hacer al mismo tiempo, son políticas transversales, no nos podemos dar el lujo de decir ‘me voy a dedicar a esto’, tenemos fácilmente diez grandes rubros que todos son prioritarios, nos quedan poco más de tres años y medio.



¿Considera que en este momento hay alguna amenaza a la independencia o la autonomía del Poder Judicial?

-No hay ninguna amenaza a la independencia ni a la autonomía, estos cinco meses que llevo al frente de la Suprema Corte puedo decirles que no ha habido ninguna presión, ninguna insinuación, ninguna amenaza que ponga en riesgo la independencia y la autonomía ni de la Suprema Corte ni del Poder Judicial.