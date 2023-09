¿Se hizo pato? Trump recibe nuevo apodo de Republicanos por ausentarse de debates

NUEVO JERSEY, Estados Unidos.- El segundo debate republicano comenzó este miércoles con una crítica abierta al expresidente conservador Donald Trump (2017-2021) por saltarse por segunda vez este encuentro, incluso Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, lo apodó "Donald Duck (pato Donald)" por esconderse.

"Donald, sé que estás mirando, no puedes evitarlo", dijo Christie.

No estás aquí esta noche, no por las encuestas ni por tus acusaciones. No estás aquí esta noche porque tienes miedo de subir al escenario y defender tu récord. Estás evitando estas cosas y déjame decirte lo que va a pasar. Si sigues haciendo eso, nadie aquí arriba te volverá a llamar Donald Trump. Te llamaremos Donald Duck".