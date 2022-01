"Se fue sin pagar": Mamá de Renata tras hallazgo sin vida del presunto feminicida de su hija en penal

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Daniel “N”, presunto feminicida de Renata, la niña de 13 años de edad, quien era hija de su expareja sentimental, fue encontrado muerto al interior del penal estatal de Chalco, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

De acuerdo con la corporación mexiquense, el acusado de 35 años de edad, quien había sido vinculado a proceso el 31 de diciembre pasado por el delito de feminicidio, murió “por causas desconocidas”.

Cuando fue encontrado por personal del Centro Penitenciario de Reinserción Social Chalco-Huitzilzingo no tenía signos vitales y no se le apreciaban lesiones en el cuerpo, de acuerdo con el certificado médico del estado físico y lesiones que fue firmado por el médico de guardia.

Hallan muerto a presunto feminicida de Renata en penal de Chalco

Carlos Daniel estaba en el área de procesados y fue hallado recostado en una cobija entre la taza del baño y la pared, fue llevado a la enfermería de la cárcel, pero ya había perdido la vida.

Aunque en el acta de defunción del Registro Civil del Estado de México se especifica que la causa de defunción fue: “Edema cerebral secundario a asfixia mecánica por estrangulamiento” y está fechado el 16 de enero.

“Esto no es justicia para Renata”, expresa madre ante muerte de presunto feminicida

Karen, la madre de Renata, informó a las personas que la han acompañado en el proceso de búsqueda y justicia del feminicidio de su hija, que ayer le notificaron sobre el fallecimiento de Daniel “N”, su supuesto feminicida.

“Yo y mi familia nos encontramos desconcertados en este momento, estoy llena de rabia y frustración porque esta no es justicia para Renata. Esto no es lo que deseaba. Hemos llevado largo y doloroso proceso esperando que las instituciones encargadas de impartir justicia en este país hicieran su trabajo, así que saber que el feminicida de mi hija dejó este mundo sin pagar por lo,que hizo me deja un sentimiento de angustia, frustración y desesperanza”, dio a conocer Karen, la madre de la menor de edad.

A través de las redes sociales exigió a las autoridades claridad y transparencia acerca de la muerte del feminicida de su hija.

Renata merecía justicia y él no merecía morir sin haber pagado por la vida que me arrebató”, redactó en Facebook.

El último día del año fue vinculado a proceso

El viernes 31 de diciembre se efectuó la segunda audiencia después de que se agotara la duplicidad del término que otorgó el juez a Carlos Daniel “N”, para que aportara pruebas a su favor. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Feminicidios mexiquense presentó los elementos necesarios, por lo que el juez inició un proceso legal en su contra.

Además estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que permanecería recluido en el penal estatal de Huitzilzingo, ubicado en Chalco.

El imputado fue arrestado en Amecameca por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como de la Secretaría de Seguridad estatal, luego de que se inició una investigación por el hallazgo del cuerpo de una niña de 13 años en un domicilio ubicado en la calle Tepozanes, de la colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Ixtapaluca.

Presunto feminicida agredió sexualmente a su hijastra y luego la estranguló

Según la carpeta de investigación, las autoridades ministeriales determinaron que el 29 de noviembre del 2020, la menor de edad se encontraba sola en ese domicilio, lugar al que arribó Carlos Daniel “N”, quien la habría sometido, le tapó los ojos con cinta adhesiva, al parecer la agredió sexualmente y luego la estranguló.

Durante la audiencia integrantes de organizaciones feministas, así como familiares, amigos y vecinos de Renata realizaron una manifestación para exigir la pena máxima al presunto responsable de la muerte de la menor.

“Son sentimientos encontrados porque siguen siendo victorias amargas porque aunque le den la pena máxima mi hija jamás va a regresar, va por ella y creo que lejos de estar nosotros aquí por ella, ella fue la que nos mandó este regalo”, dijo entonces Karen, madre de Renata.