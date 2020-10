Se forman largas filas en CDMX para vacunarse contra la influenza

CIUDAD DE MÉXICO.- Guardando sana distancia, al menos un centenar de personas hace fila en el Centro de salud T-III, en San Simón Ticumac, en espera de recibir la vacuna contra influenza.

Entre 15 y 30 minutos es lo que habitantes de la Alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, esperan para pasar al centro de salud. Adultos mayores, niños menores de 9 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad pasan de inmediato.

Elena, de 74 años, llegó al Centro de Salud acompañada de su hija Claudia. Ambas se formaron, pero después les informaron que la señora tenía prioridad.

"Pensamos que sería más tardado, pero no. Aunque el tiempo es lo de menos: lo importante es vacunarse, más ahorita con el coronavirus. Si ya existe esta vacuna, hay que reforzar los cuidados", dice Claudia.

"Las vacunas ayudan para no enfermar. Yo le puse todas sus vacunas a mis hijos, era mi responsabilidad; ahora me cuidan y me traen siempre que hay influenza", cuenta Elena.

En la fila, Carlos (42 años) también espera alcanzar vacuna.

"Trabajo en el mercado Portales. Vivo en el Estado de México, pero me dicen que sí me la pueden poner; ahora solo espero alcanzar porque ya llegué tarde. Hasta eso, está avanzando rápido", dice.

Angela es enfermera en esta clínica y asegura que, aunque cada año la gente llega para aplicarse la vacuna, este año ve un incremento.

"Apenas arrancó la campaña y ya hay filas largas. En años anteriores la gente sí viene a vacunarse, pero no llegan desde octubre. Había más gente ya en noviembre o diciembre. Da gusto que ahora vengan desde que empezó la campaña", celebra.