Se filtra video del accidente de auto de David Páramo cuando le vino el aneurisma

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales han difundido un video del accidente de auto que sufrió el conductor David Páramo, quien recién se ha recuperado de un aneurisma.

Fue el propio Páramo quien lo posteó en redes, y se ve cómo fue sacado de su automóvil el pasado 30 de abril tras sufrir un aneurisma cuando iba manejando y debido a ello chocó.

Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mí y a mi hijo...sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios los bendiga siempre!", escribió en Twitter el colaborador de Ciro Gómez Leyva.