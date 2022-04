Se extienden requisitos de vacunación contra Covid-19 para viajeros no estadounidenses

Ciudad de México.- Este jueves el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) extendió los requisitos de vacunación para los viajeros sin nacionalidad estadounidense o residencia legal que ingresen al país de forma terrestre y terminal, por medio de los puertos y terminales de ferry, como prevención contra el Covid-19.

Se detalló por medio de un comunicado que las medidas “seguirán aplicándose a los viajeros no residentes de Estados Unidos que viajen” por razones escenciales como trabajo y no escenciales como turismo y recreación. Estas medidas no aplicarán a los ciudadanos estadounidenses o residentes legales, informó la DHS.

Esta medida de acción fue tomada con base a consultas con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias federales. El organismo sanitario asegura que, para ellos, “las vacunas continían siendo la medida de salud pública más efectiva para proteger a las personas de enfermedades graves o la muerte por Covid-19”, además de retrasar la transmisión y reducir las probabilidades del surgimiento de una nueva variante.



Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, expresa que "El DHS seguirá exigiendo que las personas no estadounidenses que ingresen a Estados Unidos a través de los puertos de entrada terrestres y las terminales de ferry estén completamente vacunadas contra el Covid-19 y proporcionen la prueba de vacunación correspondiente”.

Los viajeros deberán “certificar verbalmente su estado de vacunación contra el Covid-19; proporcionar, previa solicitud, prueba de una vacuna Covid-19 aprobada por los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), presentar un documento válido que cumpla con la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI), como un pasaporte válido, una tarjeta del Programa de Viajero Confiable o una Tarjeta Tribal Mejorada; y estar preparado para presentar cualquier otro documento relevante solicitado por un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU durante una inspección fronteriza".

Aunque la lista es larga, Mayorkas expresa que "no se requiere la prueba de Covid-19 para ingresar a Estados Unidos a través de un puerto de entrada terrestre o terminal de ferry".

El Covid-19 continúa

La Secretaria de Salud reportó el 20 de Abril una cantidad de 31 muertes por Covid-19, lo que suma 324 mil 4 fallecidos por la enfermedad en México. También se registró una cantidad de mil 290 contagios, lo que acumuló 5 millones 730 mil 560 de casos totales.

Los casos han estado siendo estimados por los grupos de edad seleccionados en lo que va de las ultimas cinco semanas, donde la mayor parte de los casos están presentes en los grupos dentro de los 18 a 29 años, seguido de 30 a 39 años y 40 a 49 años, esto lo detalló la dependencia.

