Se estima colapso hospitalario en BCS por contagios de Covid-19: Gobernador Mendoza Davis

LA PAZ, Baja California Sur.- Por el ritmo acelerado de contagios de Covid-19, Baja California Sur ya llegó a su límite en la disponibilidad de recursos humanos para la atención de pacientes con coronavirus, y de seguir así podría ocurrir el colapso del sistema hospitalario.



El gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, confirmó la información y puso como ejemplo la velocidad de contagios, pues mientras en junio se tenían 30 pacientes con coronavirus hospitalizados en todo el estado, a estas fechas la ocupación es de 103.

"Hace unas semanas anunciamos la adquisición de 24 ventiladores. Hoy, por el incremento de contagios y hospitalizados nos vimos en la necesidad de hacernos de 25 ventiladores adicionales en la Secretaría de Salud, 16 más en el IMSS y seis en el ISSSTE, en total 235 ventiladores disponibles", expuso en un vídeo en sus redes sociales.

Señaló que si bien la capacidad hospitalaria se incrementó, el ritmo de avance de la pandemia no es favorable.

El mandatario estatal expuso:

Al ritmo que vamos, nuestro sistema de salud pronto podría comenzar a saturarse. La respuesta no puede ni debe de ser seguir abriendo más camas y adquirir ventiladores. El tema no es sólo de que no se cuente con los recursos financieros para ello, sino que especialmente se ha agotado ya por falta de disponibilidad de personal especializado en el mercado laboral la posibilidad de contar con más recurso humano para la atención".