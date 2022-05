Se encontró cuerpo semi calcinado dentro de su propia casa en Cuautitlán izcalli

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.-Fue el cuerpo de un hombre el cual fue encontrado semi calcinado dentro de un bote de basura justo en el patio de su propia casa en Bosques del Lago, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguraron se mantendría una investigación a fin de dar a conocer a los responsables de este homicidio.

Después de recibir un reporte donde se dio el hallazgo de una victima de 59 años de edad, quien fue identificado por sus familias, esto se dio por algunos tatuajes; Policías de investigación y peritos en criminalista acudieron al lugar el cual es una casa en Bosques del Lago, esta persona se encontraba solo en su hogar.

CALCINAN a HOMBRE en BOTE de BASURA en EDOMEX

Así hallaron carbonizado el cuerpo de un hombre.

Estaba mal acomodado dentro de este bote, en el patio trasero de una casa de Cuautitlán.

Oootro crimen a la lista de @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex pic.twitter.com/B3ae65wF4f — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 17, 2022

En "las primeras investigaciones; sin embargo, no fueron localizados indicios de índole criminalístico". En la casa no se encontraron huellas de saqueo, aunque en el lugar no estaba un vehículo que pertenecía a la víctima, indicaron autoridades de la Fiscalía mexiquense.