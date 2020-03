Se eleva a 8 la cifra de muertes por medicamento contaminado en hospital de Pemex

TABASCO.- El ex trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex), Javier Acosta, de 57 años, a quien se le suministró un medicamento para hemodiálisis llamado Heparina Sódica contaminado, murió tras permanecer varios días en terapia intensiva. Es la octava victima en el Hospital Regional de la empresa petrolera en Villahermosa.

De acuerdo a la señora María Aracely García, este domingo le informaron en el nosocomio que su esposo, quien laboró 21 años como obrero en la Batería Luna, ubicada en el municipio de Centla, había fallecido, pero le dijeron que había sido por causas naturales.

Sin embargo, la mujer acusó que la salud de don Javier se agravó luego que le aplicaron un medicamento contaminado con la bacteria Klebsiella, por lo que este lunes acudió ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una demanda penal.

“Me habían dicho que había fallecido por muerte natural. Y que para qué vamos hacer tantas cosas. Si ya sabían lo que tenían: que era insuficiencia renal, y pues ellos no quieren asumir su responsabilidad. Ellos nos niegan todo tipo de información”, refirió.

“Vamos a demandar por que no se vale que nos hayan matado a nuestro familiar. Todavía no me han entregado nada. A mi esposo se lo acaban de llevar a las 9:30 de la mañana a la Fiscalía para hacerle la necropsia. De hecho no me le querían hacer necropsia. Me tuve que molestar para que accediera y me le hicieran la necropsia”.

Este deceso se suma a la de Bienvenido Sánchez Feria, de 76 años; Maria Soledad Magaña, de 55; Patricia Jiménez Marín, de 54 años; Feliciano Sánchez Osorio de 65; Marina Sánchez González, de 49 años, y Baldemar García Flores, de 77 años de edad, a quienes se les suministró el medicamento contaminado.

Además del fallecimiento de Salvador Córdoba Díaz, de 75 años de edad, quien fue una victima colateral debido a que adquirió la bacteria durante un cambio de catéter en el mismo nosocomio.

Pemex solo reconoce seis victimas y ha informado a través de boletines que ya presentó una demanda penal ante la FGR, dependencia a la que también se le turnaron tres carpetas de investigaciones que se abrieron en la Fiscalía General del Estado (FGE).

CRITICAN VISITA

Según información de Pemex, el director general, Octavio Romero Oropeza, visitó la noche del viernes a los pacientes que permanecen hospitalizados y que fueron afectados por la Heparina Sódica, hecho que fue criticado por los familiares, ya que acusaron que nunca se les informó de la presencia del funcionario y por el contrario, solo usaron a los enfermos para tomarse la foto.

“Esta visita la calificó como una burla hacia el dolor de los 67 familiares que hemos estado aquí viviendo esta pesadilla. El señor si es el director no tiene porque venir como un delincuente en la noche, sin que nadie lo vea, ¿Por qué no vino de día?”, señaló doña María May, esposa de uno de los derechohabientes que aun permanece en terapia intensiva.

Afirmó que el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, solo acudió al hospital para hacerse publicidad. “Como va a venir a tomarse foto para hacerse publicidad; a nosotros nos restringen la entrada a terapia intensiva para estar cerca de nuestros familiares y lo entendemos, y porque a este señor le permitieron la entrada al cuarto de mi esposo. Esto es una cachetada hacia nosotros, una burla”, concluyó.