Se demostrará inocencia de Rosario Robles: Abogado

CIUDAD DE MÉXICO.-Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles Berlanga, aseguró que él y su equipo acreditarán la inocencia de la ex titular de Sedesol y Sedatu, y demostrarán que no existió ninguna ilegalidad en su desempeño como funcionaria, ante las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), estancia que busca vincularla a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.



En su cuenta de Twitter, el litigante difundió una foto en la que se observa a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México rodeada de su equipo jurídico, preparando los argumentos de la defensa.



"Con la seguridad de la inocencia de Rosario Robles preparamos su defensa para acreditar, punto por punto y de manera contundente, que no existió ninguna ilegalidad en el actuar de la ex secretaria", escribió el abogado.



El pasado jueves Rosario Robles se presentó en una audiencia ante el juez de Control del Reclusorio Sur, donde la FGR acusó a la exfuncionaria federal de participar en un desvío de más de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.



En la audiencia, la cual duró siete horas y media, la Fiscalía General de la República señaló a Robles Berlanga por el ejercicio indebido del servicio público, porque supuestamente durante su gestión al frente de la Sedesol y la Sedatu, incurrió en omisiones al no informar al ex presidente Enrique Peña Nieto acerca de los supuestos desvíos de recursos públicos, pese a estar obligada por ley.



Entre los datos de prueba que la FGR utilizó para imputar a Robles Berlanga están los testimonios de tres de sus colaboradores.



El juez de Control José de Jesús Delgadillo Padierna concedió más tiempo a Robles Berlanga para que su defensa reúna datos de prueba a su favor, antes de definir si la vinculará o no a proceso por el ejercicio indebido del servicio público, por lo que la citó para el próximo lunes a las 18:00 horas para la continuación de la audiencia inicial.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Julio Hernández Barros recalcó que ante las acusaciones que hay sobre su clienta Rosario Robles Berlanga, su equipo de abogados acreditará con pruebas ante el juez de Control que estas imputaciones son falsas.



"Rosario [Robles] es absolutamente inocente, es más, a ella no se le está acusando de mal administrar el dinero de las secretarías, no se le está acusando de haber desviado fondos, no se le está acusando de haberse quedado con un solo peso o del mal manejo de dinero público. La acusación que le hacen tres testigos, que obtuvieron beneficios de la fiscalía por declarar, es que ella, sabiendo que se estaban haciendo algunas acciones irregulares, no hizo algo para evitarlo, cosa que es totalmente falsa y lo vamos acreditar el lunes", aseguró.

Añadió que en la audiencia realizada en el Reclusorio Sur vio a su clienta serena y relajada:



"Creo que por la confianza que le da saberse inocente, que no cometió las conductas que le están imputando. Esa confianza nos permite, como defensa, con mucha claridad, recabar las pruebas para acreditar su inocencia, porque también ella tiene el pleno conocimiento de los asuntos y sabe de las pruebas que necesitamos para lograr la no vinculación a proceso", comentó.



Hernández Barros destacó que la exsecretaria de Estado cuenta con todo el apoyo de su familia, prueba de ello es que en las reuniones que se han hecho para preparar la estrategia legal para hacer frente a las acusaciones de la Fiscalía General de la República varios de sus familiares han estado presentes.



"Es una familia muy unida, lo he visto como su abogado, porque, por ejemplo, en muchas de las reuniones, algunas de muchas horas que hemos tenido, [Rosario Robles] va acompañada de su familia. Es una familia muy unida que la está apoyando, una familia de clase media, en la que no hay nada raro o algo que de alguna forma pudiera decirse que es ostentosa. La familia de Rosario Robles [Berlanga] es una familia de clase media que lucha y trabaja todos los días", concluyó el litigante.